di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 23.2.2023.

In questi giorni stanno circolando diverse ricostruzioni che immaginano lo svolgimento di eventuali concorsi scuola in primavera.

I tempi di un concorso

Al momento in cui scrivo non si sa nulla sul modo in cui il governo Meloni intenderà selezionare i docenti da assumere a tempo indeterminato per i prossimi anni.

Se si dovesse scegliere la strada del concorso, ci vogliono almeno un paio di mesi di passaggi per arrivare alla pubblicazione del bando. A questo punto bisognerà lasciare un mese per la compilazione delle domande dei candidati che hanno le caratteristiche per partecipare alla selezione.

Solo dopo questo passaggio si passerà all’organizzazione della selezione vera e propria.

Procedura non prima dell’estate

Gli USR dovranno aprire i bandi per creare le commissioni d’esame e trovare le aule dove si svolgeranno le procedure. Ciò significa che un’eventuale concorso non potrà svolgersi prima della metà di giugno se il ministero sarà molto veloce, più probabilmente il concorso si svolgerà in piena estate – se i docenti saranno fortunati.

Concorsi scuola, in primavera al massimo sarà possibile fare domanda

