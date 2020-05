Concorso straordinario e concorso abilitante. Requisiti e opportunità

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.5.2020

In seguito alle richieste di chiarimento pervenuteci in questi ultimi tempi precisiamo che i concorsi straordinari sono due e tra loro del tutto indipendenti per cui chi è in possesso dei requisiti può partecipare ad entrambi.

Il primo concorso riguarda l’ immissione in ruolo di 24.000 posti suddivisi in tre anni, la cui partecipazione è riservata a chi ha almeno 3 anni di servizio nella SCUOLA SECONDARIA STATALE con almeno un anno di servizio su classe di concorso specifica ;

di 24.000 posti suddivisi in tre anni, la cui partecipazione è riservata a chi ha almeno con almeno un anno di servizio su ; Il secondo concorso riguarda la sola abilitazione e la partecipazione è riservata a chi ha 3 anni di servizio (in qualunque ordine e grado) in una scuola statale o paritaria con almeno un anno di servizio su classe di concorso specifica.

I docenti di ruolo hanno la facoltà di partecipare alla procedura abilitante anche senza avere nessun anno di servizio specifico. Questo scritto si dovrebbe svolgere, sempre secondo il ministro, ad ottobre/novembre

Chi possiede i requisiti per partecipare al primo, li ha anche per il secondo; quindi consigliamo a tutti di partecipare ad entrambe le procedure di modo da avere una sorta di paracadute nel caso non si superasse la prova scritta prevista per i 24.000 posti.

Coloro i quali hanno conseguito un servizio specifico su più classi di concorso, possono scegliere una classe per i 24.000 posti ed un’altra per l’abilitazione; oppure scegliere la stessa classe di concorso per entrambe le prove rinunciando a partecipare alla seconda prova nel caso di superamento della prima con più di 56/80. Inoltre ricordiamo che chi supera il primo scritto anche se non rientra nel contingente è automaticamente avviato ad un percorso abilitante; quindi, a meno che non si scelga una diversa classe di concorso per la seconda procedura, risulta del tutto inutile svolgere un’altra prova.

Chi invece non supera la prima prova, se si iscrive anche alla seconda, può avere un’ulteriore possibilità per conseguirne l’abilitazione.

Concorso straordinario e concorso abilitante. Requisiti e opportunità

