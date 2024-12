Concorso 2024 secondaria: le classi accorpate

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 16.12.2024.

Concorso docenti 2024 scuola secondaria di primo e secondo grado: partecipazione candidati classi accorpate.

I candidati rientranti nelle classi di concorso accorpate con D.M. 255 del 2023, che intendono partecipare sia alla procedura concorsuale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, sia in quella di secondo grado, devono presentare un’unica domanda, in un’unica regione indicando la procedura alla quale intendono partecipare.

Classi di concorso accorpate

A01 ha accorpato le classi di concorso A01 e A017

A012 ha accorpato le classi di concorso A012 e A022

A029 ha accorpato le classi di concorso A029 e A030

A048 ha accorpato le classi di concorso A048 e A049

A070 ha accorpato le classi di concorso A070 e A072

A071 ha accorpato le classi di concorso A071 e A073

Cosa dichiarare nella domanda

I candidati rientranti nelle classi di concorso accorpate, nel presentare la domanda, la cui scadenza è fissata per il 30 dicembre 2024, dovranno indicare, per ciascun grado d’istruzione, per il quale intendono partecipare, i codici alfanumerici previsti nella tabella di corrispondenza costituente l’allegato 1- bis e indicati nella colonna “Nuovi codici”.

Codici alfanumerici

Classe di concorso A01. Qualora s’intenda partecipare al concorso

Per insegnare arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado il codice alfanumerico è AM01;

Per insegnare disegno e storia dell’arte nella scuola secondaria di secondo grado il codice alfanumerico è AS01

Classe di concorso A012. Qualora s’intenda partecipare al concorso

Per insegnare Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado il codice alfanumerico è AM12

Per insegnare discipline letterarie nella scuola secondaria di secondo grado il codice alfanumerico è AS12

Classe di concorso A022. Qualora s’intenda partecipare al concorso per insegnare negli istituti di secondo grado una delle sotto elencate lingue straniere bisogna indicare il codice alfanumerico indicato a fianco per ogni lingua:

Per il francese AS2A

Per l’inglese AS2B

Per lo spagnolo AS2C

Per il tedesco AS2D

Per il russo AS2E

Per l’ albanese AS2F

Per lo sloveno AS2G

Per il croato AS2H

Per il cinese AS2I

Per il giapponese AS2J

Per l’ebraico AS2K

Per l’arabo AS2L

Per il greco AS2M

Per il portoghese AS2N

Classe di concorso A022.

Qualora s’intenda partecipare al concorso per insegnare negli istituti di primo grado una delle sotto elencate lingue straniere bisogna indicare il codice alfanumerico indicato a fianco:

Per il francese AM2A

Per l’inglese AM2B

Per lo spagnolo AM2C

Per il tedesco AM2D

Per il russo AM2E

Per l’albanese AM2F

Per lo sloveno AM2G

Classe di concorso A030. Qualora s’intenda partecipare al concorso

Per insegnare musica nella scuola secondaria di primo grado il codice alfanumerico è AM30

Per insegnare musica nella scuola secondaria di secondo grado il codice alfanumerico è AS30

Classe A48. Qualora s’intenda partecipare al concorso

per insegnare scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di primo grado il codice alfanumerico è AM48

Per insegnare scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado il codice alfanumerico è AS48

Classe A70. Qualora s’intenda partecipare al concorso

Per insegnare italiano, storia educ. civica, geografia nella scuola secondaria di primo grado slovena o bilingue, il codice alfa numerico è AM70;

Per insegnare discipline letterarie (italiano seconda lingua) lingua slovena nella scuola secondaria di secondo grado o bilingue, il codice alfa numerico è AS70.

Classe A71. Qualora s’intenda partecipare al concorso

Per insegnare sloveno, storia, educ. civica, geografia o bilingue nella scuola secondaria di primo grado slovena o bilingue, il codice alfa numerico è AM71;

Per insegnare discipline letterarie nella scuola di secondaria di secondo grado la lingua slovena o bilingue, il codice alfa numerico è AS71.

