di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 2.10.2025.
Concorso scuola 2025, per il requisito dei 3 anni non si può contare anche un anno svolto senza titolo
Quali sono le ultime novità riferite al prossimo concorso a cattedra? Dopo questo concorso quali saranno le graduatorie per entrare in ruolo? Come si svolgerà la prova scritta del concorso PNRR 3? Chi può partecipare?
Come si presenta l’istanza per partecipare al concorso? Come si svolgerà la prova orale e chi potrà accederci?
Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 1 ottobre alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.
Per il requisito dei 3 anni si può contare anche un anno svolto senza titolo?
A questa domanda, il nostro esperto Lucio Ficara ha risposto: “No, i 3 anni di servizio devono essere svolti con il possesso del titolo di accesso. Un anno svolto senza titolo non acquisisce punteggio e può essere motivo di esclusione dal concorso”.
La diretta
Concorso 2025, non vale il servizio senza titolo ultima modifica: 2025-10-03T05:47:24+02:00 da