Concorso insegnanti di religione cattolica straordinario, le indicazioni pratiche per gli Usr.

Sono state inviate agli USR le indicazioni pratiche sulla valutazione dei titoli dei candidati al concorso straordinario IRC, eliminando così, almeno in parte, scrivono, le penalizzazioni dell’anno di servizio che si erano create nella scelta di alcuni codici dei titoli culturali.

L’obiettivo della nota

Le indicazioni riguardano sia le istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per la secondaria.

Le direttive mirano a standardizzare la valutazione dei titoli di accesso per garantire equità e correttezza nella selezione dei candidati. Gli Uffici Regionali sono tenuti a seguire queste istruzioni per assicurare che tutte le domande vengano gestite in conformità con le normative stabilite.

La Nota



Concorsi_straordinari_IRC_Istruzioni_per_gli_Uffici_Regionali_21Download

Concorso di religione, la valutazione dei titoli

