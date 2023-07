Concorso Dirigente scolastico, i requisiti

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 11.7.2023.

Concorso Dirigente Scolastico, quali sono i requisiti per partecipare alla selezione?

Qualche giorno fa, vi abbiamo scritto che a luglio dovrebbe – -forse – essere possibile presentare la domanda per partecipare al concorso per dirigente scolastico. Chi può partecipare a questa procedura?

I requisiti di partecipazione al concorso per dirigente scolastico

Per partecipare al concorso per dirigente scolastico, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere assunto con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali;

essere stato confermato in ruolo (quindi bisogna aver superato l’anno di prova);

essere in possesso della laurea;

aver svolto 5 anni di servizio;

essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Il requisito dei servizi

I cinque anni di servizio non devono essere tutti di ruolo – ma per partecipare al concorso bisogna essere assunti a tempo indeterminato nella scuola pubblica -, e possono essere stati svolti nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione (valgono anche quelli svolti nelle scuole paritarie).

Le regole per stabilire se ho svolto o meno un anno di servizio sono le solite: devo avere svolto almeno 180 giorni di servizio nella scuola (o se ho prestato ininterrottamente servizio dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).

