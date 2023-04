Concorso dirigenti scolastici, come si svolgerà?

Prova preselettiva, scritta e orale, cosa prevede il Regolamento.

Lo scorso dicembre è stato emanato il Regolamento che definisce le modalità di svolgimento del concorso per dirigenti scolastici. Cosa devono sapere gli aspiranti dirigenti sulla prova preselettiva, scritta e orale? VAI AL CORSO

La prova preselettiva

Il Regolamento prevede la possibilità di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. In cosa consiste?

La prova preselettiva, computer based, consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sui medesimi ambiti disciplinari previsti per la prova scritta. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

Il programma d’esame della prova preselettiva si riferisce all’art. 7 del Regolamento e si articola in 9 punti, dalla lettera a) alla i).

La prova scritta

La prova scritta, alla quale partecipano solo i candidati che hanno superato la prova preselettiva, consiste in sette quesiti di cui cinque a risposta aperta e due in lingua inglese; per ogni quesito di lingua inglese sono previsti cinque quiz a risposta chiusa. Per il superamento della prova scritta è previsto un punteggio minimo di 70/100.

La prova orale

La prova orale consiste in un colloquio sugli argomenti previsti nella prova scritta e sarà volta ad accertare la preparazione professionale del candidato e a verificare:

la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico ;

; la conoscenza e la capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC ;

; la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo e una conversazione in lingua inglese.

Il punteggio massimo conseguibile, considerato che il punteggio della prova preselettiva non viene calcolato, sarà di 230 punti dato dai seguenti parziali: 100 prova scritta, 100 prova orale e 30 titoli.

Il corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico

Il corso di 30 ore articolato in 8 moduli affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma d’esame, a cura di Elena Cappai, Anna Maria Di Falco, Marco Guastavigna, Reginaldo Palermo, Giovanni Rapisarda, è destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

.

.

.

.

.

.

Concorso dirigenti scolastici, come si svolgerà? ultima modifica: da