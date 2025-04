dall’USR per il Veneto, 9.4.2025.

Comunicazione dell’Ufficio I: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale, è pubblicata la graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, per la regione Veneto, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023.

Concorso Dirigenti Scolastici: la graduatoria finale

