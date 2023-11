Concorso docenti 2024, in arrivo il bando

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.11.2023.

Istanza da presentare nella piattaforma concorsi e procedure selettive.

Manca ormai veramente poco alla pubblicazione del bando di concorso ordinario a cattedra per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. È questione di giorni e poi si aprirà la prima fase di questi concorsi per tutti coloro che, avendo i requisiti specifici, potranno presentare l’istanza di partecipazione nella piattaforma dedicata ai concorsi e alle procedure selettive. Dal momento che sarà possibile presentare questa istanza, passeranno altri 29 giorni per potere compilare tutte le sezioni dell’Istanza e quindi poter partecipare al concorso.

Ecco chi potrà partecipare per primaria e infanzia

Per i posti comuni dell’infanzia e della primaria potranno parteciapre coloro che posseggono il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure, in alternativa, il diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per i posti di sostegno invece bisonga possedere il titolo di specializzazione del sostegno riferito all’ordine di scuola infanzia o primaria.

Ecco chi potrà partecipare per la secondaria

Per i posti comuni della scuola secondaria potranno partecipare coloro che posseggono l’abilitazione per la classe di concorso per cui si partecipa oppure per le classi di concorso dell’allegato B, il diploma di accesso alla classe di concorso per cui si partecipa per gli Insegnanti Tecno Pratici (ITP) oppure, ancora coloro che posseggono 3 anni di servizio negli ultimi cinque, svolti nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso per cui si partecipa, infine anche coloro che posseggono la laurea di accesso alla classe di concorso per cui si partecipa congiuntamente ai 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Per i posti di sostegno bisogna essere in possesso della specializzazione sostegno I grado o II grado.

Domanda sulla piattaforma

Per la domanda di partecipazione è utile riportare un vademecum della UIL SCUOLA RUA: “La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente in modalità online attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov..it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in

considerazione.

