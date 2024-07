di Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 17.7.2024.

Il DL 71/2024, decreto recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, denominato “decreto sport e scuola”, è stato approvato dalla Camera.

DL 71 approvato alla Camera, cosa cambia per la scuola

Concorso docenti, novità sul punteggio

Una novità riguarda il punteggio minimo necessario per superare sia la prova scritta che quella orale del prossimo concorso docenti: questo rimane invariato a 70 su 100. Tuttavia, il nuovo emendamento introduce una soglia di sbarramento che limiterà il numero degli ammessi al triplo dei posti disponibili per ogni regione, classe di concorso e posizione.

Immissioni in ruolo, termine esteso

Un ulteriore emendamento estende il termine per le immissioni in ruolo derivanti dalle graduatorie del concorso in corso fino al 31 dicembre 2024. Questo è necessario poiché, a causa dell’elevato numero di ammessi all’orale (oltre l’80%), le commissioni stanno ancora completando le procedure di valutazione.

Concorso docenti e immissioni in ruolo, le novità del decreto sport e scuola

