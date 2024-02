Il MIM ha calendarizzato le prove scritte del concorso docenti infanzia e primaria su due giorni, l’11 e 12 marzo, sui turni di mattino e pomeriggio. Ma diversi USR riescono ad organizzare la prova in un solo giorno, l’11 marzo, come anche per Puglia, Friuli VG, Molise e Veneto (quest’ultimo per il solo turno del mattino). Proprio nel Veneto i candidati che si presenteranno alla prova scritta del concorso docenti infanzia e primaria nel solo turno del mattino dell’11 marzo sono 4.312, di cui 2.743 per la primaria e 1.569 per l’infanzia. Per i primi ci sono 1.745 posti a disposizione, per l’infanzia 90.

Concorso docenti Infanzia e Primaria Veneto

Settore posti candidati Infanzia comuni 40 1.524 sostegno 50 45 Totale 90 1.569 primaria comuni 342 2.680 sostegno 1.403 63 Totale 1.745 2.743

Complessivamente saranno 4.312 i candidati per 1.835 posti concorso docenti Infanzia e Primaria.

In Puglia i candidati che si presenteranno alla prova scritta del concorso docenti Infanzia e Primaria nei due turni dell’11 marzo sono 11.159, di cui 6.146 per la primaria e 5.013 per l’infanzia. Per i primi ci sono 184 posti a disposizione, per l’infanzia 217.

Concorso docenti Infanzia e Primaria Puglia

settore posti candidati infanzia comuni 202 4.244 sostegno 15 769 Totale 217 5.013 primaria comuni 114 4.887 sostegno 70 1.259 Totale 184 6.146

Complessivamente saranno 11.159 i candidati per 401 posti concorso docenti Infanzia e Primaria.

Per i 1.269 candidati che hanno presentato domanda in Friuli VG (732 per la primaria e 537 per l’infanzia) le prove si svolgeranno in un solo giorno, l’11 marzo, nei turni del mattino e del pomeriggio, per concorrere rispettivamente a 388 posti per la primaria e a 15 per l’infanzia.

Concorso docenti Infanzia e Primaria Friuli Venezia Giulia

settore posti candidati infanzia comuni 11 523 sostegno 4 14 Totale 15 537 primaria comuni 215 718 sostegno 173 14 Totale 388 732

Complessivamente saranno 1.269 i candidati per 403 posti concorso docenti Infanzia e Primaria.

In Molise sono soltanto 865 i candidati (536 per la primaria e 329 per l’infanzia) che sosterranno la prova nei due turni dell’11 marzo, per concorrere rispettivamente soltanto a 9 posti nella primaria e 5 per la scuola dell’infanzia.

Concorso docenti Infanzia e Primaria Molise

settore posti candidati infanzia comuni 4 284 sostegno 1 45 Totale 5 329 primaria comuni 7 377 sostegno 2 159 Totale 9 536

Complessivamente saranno 865 i candidati per 14 posti concorso docenti Infanzia e Primaria.

Concorso docenti Infanzia e Primaria, prova scritta solo l’11 marzo in Veneto, Puglia, Friuli VG e Molise

ultima modifica: da