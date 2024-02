Per insegnare l’inglese nella scuola secondaria di II e I grado si sono candidati nell’attuale concorso docenti lingue circa 30mila aspiranti docenti (esattamente 29.997), di cui rispettivamente 14.881 per la classe di concorso AB24 per inglese nella secondaria di II grado e 15.116 per la classe di concorso AB25 per inglese nella secondaria di I grado. I primi concorreranno per 266 posti, i secondi per 333 posti. Come si vede, il numero di candidati è pressoché uguale sia nel II che nel I grado, per effetto della possibilità di effettuare la doppia opzione da parte di ciascun candidato. Si può stimare, quindi, che il numero effettivo di candidati (le teste) sia circa di 15,5-16mila unità.

Concorso docenti Lingue: i posti per Regione

Il minor numero di posti (266) per la classe di concorso AB24 nel II grado determinerà mediamente un rapporto meno favorevole (un vincitore ogni 56 candidati), mentre i 333 posti per la AB25 nel I grado determineranno mediamente un rapporto più favorevole (un vincitore ogni 45 candidati).

In Emilia R. per la AB24 (25 posti e 2.174 candidati) e la AB25 (138 posti e 2.655 candidati) vi sarà il maggior numero complessivo di candidati non vincitori, 4.666, a fronte di 163 vincitori. In Lombardia vi saranno 4.133 esclusi e 119 vincitori, seguiti dal Lazio con 3.449 non vincitori e 67 vincitori. All’opposto, in Abruzzo vi saranno 3 vincitori e 559 candidati non vincitori.

Tra i 29.997 candidati che tra qualche settimana affronteranno la prova scritta, al termine dell’intero percorso concorsuale vi saranno 599 vincitori e 29.398 non vincitori.

Concorso docenti lingue, per insegnare l'inglese 30mila candidati si contenderanno 600 posti: 2 su 100

