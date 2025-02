di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 12.2.2025.

Il 30 gennaio sono state pubblicate sul portale Inpa le date delle prove scritte dei prossimi concorsi per docenti PNRR 2.

Le prove scritte per l’infanzia e primaria si svolgeranno il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Il concorso prevede tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Quadri di riferimento per la secondaria di I e II grado

Il MIM ha pubblicato un documento in cui sono riportati i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta.

Durata

La prova scritta si svolge in modalità computer-based ed è valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per cui il candidato partecipa. Ha una durata di 100 minuti, con eventuali tempi aggiuntivi e ausili previsti dalla normativa vigente (Legge 104/1992 e Decreto Ministeriale del 9 novembre 2021).

Composizione

La prova è formata da 50 quesiti elaborati da università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca o Formez PA e validati dalla Commissione Nazionale (art. 9 del Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023). I quesiti vertono sui programmi indicati nella “Parte generale” dell’Allegato A del Decreto Ministeriale.

Ripartizione dei quesiti

I 50 quesiti sono suddivisi come segue:

Ambito pedagogico, psicopedagogico e metodologico-didattico (40 quesiti) 10 quesiti di pedagogia

di pedagogia 15 quesiti di psicopedagogia (inclusi aspetti legati all’inclusione)

di psicopedagogia (inclusi aspetti legati all’inclusione) 15 quesiti di metodologia e didattica (compresa la valutazione) Lingua Inglese (5 quesiti) Verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Competenze Digitali (5 quesiti) Accertamento delle competenze nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per migliorare la qualità dell’apprendimento.

Modalità di somministrazione e punteggio

Ogni quesito è costituito da una domanda con quattro opzioni di risposta, di cui solo una è corretta. L’ordine dei quesiti è casuale, ma rispetta la suddivisione sopra indicata.

Risposta corretta : 2 punti

: 2 punti Risposta errata o non data : 0 punti

: 0 punti Punteggio massimo: 100 punti

Accesso alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale:

I candidati che ottengono almeno 70 punti su 100 .

. Un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto nella regione.

i posti disponibili per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto nella regione. Eventuali candidati che ottengono lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

