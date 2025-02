di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 5.2.2025.

Concorso docenti PNRR 2, i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta per infanzia e primaria.

Il 30 gennaio sono state pubblicate sul portale Inpa le date delle prove scritte dei prossimi concorsi per docenti PNRR 2.

Le prove scritte per l’infanzia e primaria si svolgeranno il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado si svolgeranno i giorni 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Il concorso prevede tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli.

Quadri di riferimento per infanzia e primaria

Il MIM ha pubblicato un documento in cui sono riportati i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta.

Durata e validità della prova scritta

La prova scritta, svolta in modalità computer-based, è valida per tutte le tipologie di posto per cui il candidato partecipa. Ha una durata di 100 minuti, con eventuali tempi aggiuntivi e ausili previsti dalla legge 104/1992 e dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021.

Composizione della prova

La prova consiste in 50 quesiti predisposti da università, consorzi universitari, enti pubblici di ricerca o Formez PA. Questi quesiti sono validati dalla Commissione Nazionale e riguardano i programmi della “Parte generale” dell’Allegato A del Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023.

Struttura e suddivisione dei quesiti

I 50 quesiti sono distribuiti come segue:

40 quesiti a risposta multipla sulle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e metodologico-didattiche: 10 quesiti di ambito pedagogico 15 quesiti di ambito psicopedagogico , inclusi aspetti sull’inclusione 15 quesiti di ambito metodologico-didattico , inclusi aspetti sulla valutazione

a risposta multipla sulle competenze pedagogiche, psicopedagogiche e metodologico-didattiche: 5 quesiti a risposta multipla sulla lingua inglese (livello B2 del QCER)

a risposta multipla sulla (livello B2 del QCER) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali, relative all’uso delle tecnologie didattiche

Modalità di somministrazione e valutazione

Ogni quesito prevede quattro opzioni di risposta , di cui solo una è corretta.

, di cui solo una è corretta. I quesiti vengono somministrati in ordine casuale , rispettando le proporzioni stabilite.

, rispettando le proporzioni stabilite. La valutazione è così assegnata: 2 punti per ogni risposta corretta 0 punti per risposta errata o non data

Il punteggio massimo ottenibile è 100 punti.

Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale:

I candidati che ottengono almeno 70 punti su 100 nella prova scritta.

nella prova scritta. Un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per la specifica classe di concorso o tipologia di posto.

per la specifica classe di concorso o tipologia di posto. Eventuali candidati con lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

I QUADRI DI RIFERIMENTO

Quadro_riferimento_valutazione_prova_scrittaDownload . . . . . . . .

Concorso PNRR 2, la valutazione della prova scritta per l’infanzia e la primaria

ultima modifica: da