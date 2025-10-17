Concorso PNRR 3, alcune FAQ

La Tecnica della scuola, 16.10.2025.

Concorso docenti PNRR 3, iscrizione con riserva anche per gli iscritti ai percorsi da 30 CFU,

cambiare regione senza ripagare il bollettino? Il corso INDIRE 48 CFU

Con due decreti del 9 ottobre scorso (D.D.G. n. 2938 e D.D.G. n. 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di primo e secondo grado.

Il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

La scadenza per presentare la domanda è il 29 ottobre 2025.

In data 16/10/2025 il MIM ha pubblicato una nuova FAQ riguardante il concorso secondaria e relativo all’iscrizione con riserva.

Ecco la FAQ.

33. D. Il bando prevede la possibilità di iscrizione con riserva per i candidati iscritti, per l’a.a. 2024/2025, ai percorsi abilitanti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 gennaio 2026. E’ prevista analoga possibilità per coloro che stanno frequentando i percorsi abilitanti di cui all’art. 2-ter del medesimo decreto legislativo?

Si. L’art. 2-bis del D.Lgs. 59/2017 definisce infatti il quadro generale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, in cui si incardinano anche le fattispecie di abilitazioni di cui all’art. 2-ter. Pertanto, anche coloro che si sono iscritti ai percorsi “abbreviati” previsti all’articolo 2-ter per l’a.a. 2024/2025 e soggettivamente non siano ancora in possesso dell’abilitazione possono presentare l’istanza di iscrizione con riserva compilando gli appositi campi disponibili all’interno della piattaforma telematica per la presentazione della di partecipazione al Concorso. Resta ferma la necessità del conseguimento dell’abilitazione entro il 31/01/2026.

Altre domande

Una volta inoltrata la domanda e pagato il bollettino, si può cambiare regione senza ripagare?

C’è la possibilità di cambiare regione o modificare le classi di concorso, ma è evidente che bisogna procedere a un nuovo pagamento. È stato chiarito tramite le FAQ che è possibile richiedere il rimborso del pagamento iniziale. Tuttavia, per la richiesta di rimborso è necessaria una marca da bollo di €16.

Corso INDIRE 48 CFU, come inserire la domanda di sostegno nel domanda di iscrizione?

All’interno dell’istanza di partecipazione per la parte relativa al sostegno, dovrà dichiarare che il titolo è in corso di ottenimento. Successivamente, dovrà dichiarare il titolo conseguito (entro il 31 gennaio) nella finestra che si aprirà il 15 dicembre e si chiuderà il 2 febbraio.

Concorso PNRR 3, alcune FAQ

