Concorso docenti PNRR 3, chiarimenti

di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 24.9.2025.

Posti suddivisi per regione e classe di concorso, servizi triennalisti, altri concorsi PNRR, abilitazione e servizi.

Nel pomeriggio di martedì 23 settembre, si è tenuta un’informativa sindacale nella quale i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito hanno dato alcuni importanti dettagli relativi al prossimo concorso docenti PNRR 3.

Sarà pubblicato entro ottobre/novembre 2025, il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.

Concorso docenti 2025, quando esce il bando?

Dall’informativa relativa al concorso che si è svolta ieri, 23 settembre, è emerso che, tenuto conto dell’esigenza di concludere tutta la procedura entro il 30/06/2026, l’Amministrazione ha ipotizzato la presentazione delle istanze a ridosso della metà del mese di ottobre (per 20 giorni) e l’effettuazione delle prove scritte entro il mese di dicembre.

Concorso docenti 2025, i posti

I due bandi (uno per infanzia e primaria e uno per la scuola secondaria, in entrambi i casi sia per posto comune, sia per sostegno) prevedono un totale di 58.135 posti di cui 27.376 per la scuola dell’infanzia e primaria e 30.759 per la scuola secondaria. I posti sono destinati a coprire il fabbisogno di docenti per gli anni 2025/26, 2026/27 e 2027/28.

Concorso docenti 2025, requisiti

Essendo terminato il 31 dicembre 2024 il regime transitorio, si potrà partecipare alle prove con la laurea ovvero con la specifica abilitazione . Per i posti di sostegno è invece richiesta la specifica specializzazione.

. Per i posti di sostegno è invece richiesta la specifica specializzazione. Il personale docente ITP potrà accedere al concorso con la relativa abilitazione ovvero con il diploma attualmente richiesto dagli ordinamenti.

Potranno, inoltre, presentare istanza di partecipazione tutti gli aspiranti che negli ultimi cinque anni possono vantare un servizio di docenza nelle scuole statali di almeno un triennio, con almeno un anno di servizio specifico.

con almeno un anno di servizio specifico. Potranno partecipare con riserva coloro che, iscritti ai corsi di abilitazione per l’anno accademico 2024/25, non abbiano concluso i corsi alla data di scadenza della domanda di partecipazione.

Analogamente, è prevista la partecipazione con riserva per coloro che, alla data di scadenza per la presentazione delle istanze, siano iscritti ad un percorso di specializzazione. Le riserve saranno sciolte positivamente nel caso in cui il relativo titolo di abilitazione/specializzazione sia conseguito entro il 31 gennaio 2026.

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 24 settembre, alle ore 11,30. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda Unams.

Entro quando verranno pubblicati i posti suddivisi per regione e classe di concorso?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “È stata fatta una richiesta in tal senso. Il Ministero ha risposto che la suddivisione per regione è quasi pronta e verrà inviata appena possibile. Si ipotizza che possa essere data entro la prossima settimana”.

Da quando parte il conteggio dei 5 anni per i triennalisti?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Il conteggio parte dalla data della domanda e si torna indietro di cinque anni scolastici”.

Ho vinto il concorso PNRR 1 per la scuola primaria, ma vorrei partecipare al PNRR 3 per la classe di concorso A18 (laurea e abilitazione). Si può mettere nella domanda il superamento del PNRR 1 affinché dia punteggio?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì, la tabella prevede che se uno ha superato un precedente concorso, questo possa essere valutato”.

Avendo sia l’abilitazione sia i 3 anni di servizio, conviene iscriversi con il requisito dell’abilitazione o con quello dei 3 anni di servizio?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “La risposta dipende dal punteggio di laurea e dal punteggio dell’abilitazione, poiché i punteggi sono calcolati in modo diverso. Si consiglia di confrontare i due conteggi (magari rivolgendosi a una sede sindacale). Statisticamente, se il candidato ha un buon voto di laurea, potrebbe avere un punteggio inferiore se si inserisce con la sola abilitazione. La scelta è libera, in quanto non c’è differenza nell’accesso, ma solo nella valutazione del titolo”.

Rivedi la diretta

Le risposte della diretta

✅ (19:10) Entro quando verranno pubblicati i posti suddivisi per regione e classe di concorso?

✅ (19:40) È plausibile che dopo quest’ultimo concorso per vari anni non se ne terranno più, a prescindere dalle dichiarazioni del Mim secondo cui si dovrebbe andare in direzione di concorsi annuali?

✅ (21:15) chi e’ abilitato fara’ un concorso diverso o altro? un iter diverso intendo

✅ (21:50) Ho vinto concorso pnrr1 primaria vorrei fare pnrr3 per cdc a18 ho laurea e anche abilitazione si può mettere nella domanda superamento pnrr1 da punteggio?

✅ (22:10) Per chi ha pochi anni di servizio in classe di concorso ADMM sostegno scuola secondaria primo grado conviene partecipare, al Nord? Oppure non c’è possibilità di essere assunti, se vincitori o idonei?

✅ (25:35) Da quando parte il conteggio dei cinque anni? Per i triennalisti

✅ (26:00) Nella classe di concorso A013, ci sono sempre perdenti posto. Non sarebbe ora di riformare le classi di concorso A013-A011, prevedendo più fluidità? I neoimmessi di A013 hanno la sorte segnata

✅ (26:40) Dopo questi concorsi c’ e ‘ speranza che assumino da graduatoria coloro che si sono abilitanti spendendo dei bei soldini?

✅ (29:15) Anche perche’ diventiamo sempre più anziani…Anche perché esiste una legge europea da rispettare

✅ (33:20) avendo sia l’abilitazione sia i tre anni di servizio, conviene iscriversi con il requisito dell’abilitazione o con quello dei 3 anni di servizio?

