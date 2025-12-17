Attesa da parte dei candidati per conoscere in dettaglio il numero degli ammessi all’orale per singole tipologie di posto e classi di concorso in ogni regione.

Dopo le prove scritte del concorso per docenti del PNRR 3 c’è tuttora attesa da parte dei candidati per conoscere in dettaglio il numero degli ammessi all’orale per singole tipologie di posto e classi di concorso in ogni regione (tre volte il numero dei posti). I singoli candidati hanno conosciuto subito il proprio punteggio, ma certamente coloro che hanno conseguito almeno il minimo di 70 punti su 100, vogliono conoscere quanti sono gli ammessi per la loro classe di concorso o tipologia di posto.

Eppure, poiché il sistema automaticamente registra gli esiti ed è in grado di rilevare in breve tempo e per ogni tipologia di posto/classe di concorso la situazione dettagliata degli ammessi all’orale, era logico attendersi la loro pubblicazione nel giro massimo di una settimana.

Non si tratta di semplice curiosità, ma di interesse vero e proprio, in quanto, in vista della prova orale, può essere di incentivo (o rinuncia) conoscere il numero dei candidati controinteressati.

Era già successo prima dello scritto, quando, a differenza dei precedenti concorsi PNRR, il ministero si era limitato a rendere noto soltanto il numero complessivo dei candidati, anziché comunicare dettagliatamente il numero di quanti avevano presentato domanda per singolo posto o classe di concorso in ogni regione.

Anche in quel caso la conoscenza esatta del numero di candidati costituiva un personale interesse, soprattutto per il concorso di scuola dell’infanzia e primaria dove, a fronte di un numero consistente di posti messi a concorso (27.376), il ministero ha comunicato soltanto il numero complessivo di candidati (45.469), senza indicarne la precisa distribuzione a livello regionale per posti comuni e di sostegno.

Dopo la prima sintetica informazione, ci si attendeva prima della prova scritta, come nei precedenti concorsi, di conoscere in dettaglio il numero dei candidati.

Attesa vana e silenzio inspiegabile, come se al MIM ci fosse una ritrosia a rendere pubblici i dati.

Concorso docenti PNRR 3: il silenzio sugli ammessi all'orale

