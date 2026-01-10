di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 9.1.2026.

C’è tempo fino alle ore 23,59 del 2 febbraio del 2026 per sciogliere la riserva.

I candidati ammessi con riserva al concorso PNRR 3 sia per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria di primo e secondo grado hanno tempo fino alle ore 23,59 del 2 febbraio del 2026 per sciogliere la riserva, attraverso la presentazione della domanda in modalità telematica collegandosi all’indirizzo https://www.mim.gov.it/-/piattaforma-concorsi-e-procedure-selettive e accedere alla voce vai al servizio.

Come accedere al servizio

Al fine di compilare la domanda per lo scioglimento della riserva, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line” e avere una delle seguenti credenziali:

• SPID (Sistema Pubblico d’identità digitale)

• CIE (Carta d’Identità Elettronica)

Candidati interessati

I candidati interessati a sciogliere la riserva sono i docenti che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sono stati ammessi con riserva trovandosi in una delle seguenti condizioni.

Scuola dell’infanzia e primaria

Docenti in possesso del titolo di studio abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e la s pecializzazione sul sostegno , che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale;

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e la s , che hanno presentato la relativa entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale; Docenti iscritti alla procedura per il conseguimento della specializzazione sul sostegno organizzati dall’INDIRE secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del decreto 71 del 2024.

Scuola secondaria

Docenti che hanno conseguito il titolo di studio all’estero che hanno presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale;

che hanno presentato la relativa entro la data di scadenza per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura concorsuale; Docenti iscritti al percorso abilitante nell’anno accademico 2024/2025 secondo le disposizioni del DPCM del 4 agosto 2023;

nell’anno accademico 2024/2025 secondo le disposizioni del Docenti iscritti alla procedura per il conseguimento della specializzazione sul sostegno organizzati dall’INDIRE secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del decreto 71 del 2024.

Scioglimento della riserva

I candidati suddetti possono sciogliere la riserva positivamente entro la data del 2 febbraio 2026 a condizione di aver conseguito il titolo abilitante o la specializzazione o qualsiasi altro titolo che ha consentito la partecipazione con riserva, entro il 31 gennaio 2026. Fermo restante che in attesa dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.

Mancato scioglimento della riserva

Il mancato conseguimento entro il 31 gennaio 2026 del titolo, con il quale è stata consentita la partecipazione al concorso con riserva, comporta l’esclusione dalla procedura.

