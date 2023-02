Concorso docenti, l’abilitazione a cascata

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 6.2.2023.

Concorso docenti scuola, ecco per quali classi di concorso a cascata ottengono l’abilitazione i candidati.

In questi giorni gli USR stanno pubblicando le graduatorie finali del concorso ordinario 2020 per una serie di classi di concorso. Un primo aspertto da considerare è che diversi USR stanno pubblicando nella risposta alle domande frequenti che “In ragione del principio di economicità dell’azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento nelle more dell’eventuale adozione di certificazioni automatizzate da parte dell’Amministrazione Centrale MIM, non saranno rilasciati atti individuali di certificazione della conseguita abilitazione all’insegnamento, potendo gli interessati esibire agli organi richiedenti la presente comunicazione unitamente alla specifica graduatoria concorsuale”.

Le abilitazioni a cascata

Se ho superato il concorso per una certa classe di concorso, per quali classi risulterò abilitato? In pochi casi il candidato risultato idoneo per una classe di concorso si abilita anche per altre cdc. I casi sono specificati nell’allegato C del Decreto 23 del 5 gennaio 2022 . lo potete scaricare qui.

Ecco quali sono i casi:

Chi si abilita nella classe di concorso A – 13 Discipline letterarie, latino e grec o,

otterrà a cascata l’abilitazione per la A – 11 Discipline letterarie e latino e A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado;

Chi si abilita nella classe di concorso A – 11 Discipline letterarie e latino

otterrà l’abilitazione anche per la A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado;

Chi si abilita nella classe di concorso A – 27 Matematica e fisica

otterrà l’abilitazione anche per le classi A – 26 Matematica, A – 20 Fisica e A – 47 Scienze matematiche applicate;

Chi si abilita nella classe di concorso A – 20 Fisica + A – 47 Scienze matematiche applicate

otterrà anche l’abilitazione per la A – 27 Matematica e fisica;

Chi si abilita nella classe di concorso A – 20 Fisica + A – 26 Matematica

otterrà anche l’abilitazione per la A – 27 Matematica e fisica.

