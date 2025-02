di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 7.2.2025.

La lettera di convocazione della prova scritta si trova nella sezione Graduatorie

– concorso di riferimento della Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.

La lettera di convocazione contiene

il giorno in cui si è convocati

l’ora (inizio operazioni identificazione): turno mattutino o pomeridiano (considerate che ci vorrà almeno due ore e mezza-tre ore prima di uscire)

la sede (in alcune convocazioni è indicato anche lo specifico laboratorio)

Ricordiamo inoltre che la prova scritta si svolge nella regione in cui il candidato ha presentato la domanda e non in quella in cui si dovrà andare per svolgere l’orale.

Dove posso visualizzare la convocazione della prova scritta?

Il primo passo da fare è collegarsi alla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del portale SIDI del Ministero dell’Istruzione e del Merito (link).

Successivamente bisogna collegarsi utilizzando le credenziali SPID o CIE. Fatto questo bisogna cliccare nella sezione Graduatorie e scegliere il concorso di riferimento. La vostra convocazione è contenuta nel file Allegati: si tratta di un file zip che dovete ovviamente aprire.

