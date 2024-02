Per il concorso educazione motoria nella scuola secondaria di II e I grado si sono candidati nell’attuale concorso circa 42mila candidati (esattamente 41.955), di cui rispettivamente 21.805 per la classe di concorso A048 nella secondaria di II grado e 20.150 per la classe di concorso A049 nella secondaria di I grado. I primi concorreranno per 782 posti, i secondi soltanto per 178, per complessivi 960 posti. Come si vede, il numero di candidati è pressoché uguale sia nel II che nel I grado, per effetto della possibilità di effettuare la doppia opzione da parte di ciascun candidato. Si può stimare, quindi, che il numero effettivo di candidati concorso educazione motoria (persone fisiche) sia poco più di 20mila unità.

Il maggior numero di posti (782) per la classe di concorso A048 nel II grado determinerà mediamente un rapporto decisamente più favorevole (un vincitore ogni 28 candidati), rispetto alla A049 del I grado dove, per effetto del ridotto numero di 178 posti, è previsto mediamente un vincitore ogni 113 candidati.

La Lombardia, nell’insieme dell’A048 e dell’A049, avrà il primato sia del numero di vincitori (239) che dei non vincitori (6.343) in un rapporto medio di un vincitore ogni 28 candidati.

Sarà invece meno favorevole la situazione della Campania, perché a contendersi i 29 posti delle due classi di concorso vi saranno 5.547 candidati, in un rapporto di un vincitore ogni 191 candidati.

Nelle Marche (9 posti in tutto per 1.119 candidati) il rapporto è di un vincitore ogni 124 candidati.

Una situazione simile anche in Emilia R. con un rapporto di un vincitore ogni 121 candidati, conseguente al numero complessivo di 18 posti cui concorrono 2.177 candidati.

Tra i 42mila candidati che tra qualche settimana affronteranno la prova scritta, al termine dell’intero percorso concorsuale vi saranno 960 vincitori e 40.995 non vincitori.

