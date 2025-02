Concorso, gravidanza e allattamento

Obiettivo scuola, 5.2.2025.

Concorso: nel caso di gravidanza o allattamento è comunque assicurata

la partecipazione alla procedura concorsuale. Nota USR Umbria.

Con gli avvisi n. 23744 e 23747 del 30 gennaio 2025 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il calendario della prova scritta del concorso PNRR 2 che si svolgerà:

giorno 19 febbraio 2025 per la scuola dell’infanzia e primaria

per la scuola dell’infanzia e primaria giorno 25, 26 e 27 febbraio 2025 per la scuola secondaria

BANDO CONCORSI DOCENTI

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Tuttavia:

Il bando prevede quindi un’importante novità in materia di “pari opportunità”. Infatti, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale.

A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC), almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a.

Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

NOTA DELL’USR UMBRIA

L’USR Umbria con la nota n. 1617 del 31 gennaio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti. In particolare, nel caso di allattamento, sarà messo a disposizione delle candidate un locale per l’allattamento in cui potrà stare prima e dopo la prova con un accompagnatore che rimarrà con la/il bambina/o durante lo svolgimento della prova stessa.

La documentazione potrà essere inviata secondo le seguenti modalità:

all’indirizzo PEC drum@postacert.istruzione.it o, in subordine,

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Scolastico regionale per l’Umbria – via Carlo Manuali 4, 06121 Perugia.

Il mancato inoltro della documentazione nelle modalità e nei tempi previsti (dieci giorni dall’inizio

della prova) non consentirà a questo Ufficio la valutazione delle istanze e la predisposizione degli

appositi spazi per consentire l’allattamento.

Con riferimento alle candidate in stato di gravidanza, oppure in stato di allattamento contraddistinto da problemi di salute, le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario e intendano chiedere il rinvio della prova scritta, dovranno produrre all’amministrazione non il solo il certificato di gravidanza (o attestante problemi di salute legati all’allattamento) ma anche il certificato medico che attesti una situazione clinica che renda impossibile sostenere la prova scritta prevista dai bandi di concorso. A tal fine, si ricorda che il certificato di astensione obbligatoria dal lavoro non è rilevante a questi fini, in quanto la partecipazione alle procedure concorsuali costituisce attività estranea alla prestazione lavorativa.

Infine, le candidate in stato gravidanza che intendano chiedere di sostenere la prova scritta presso la sede più vicina alla propria dimora dovranno inviare semplice certificato di gravidanza, con l’indicazione della data presunta del parto.

Concorso, gravidanza e allattamento

