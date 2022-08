Concorso infanzia e primaria concluso. A differenza del concorso ordinario della secondaria che alla vigilia del nuovo anno scolastico è ancora in mezzo al guado con molto meno della metà delle graduatorie approvate, invece, il concorso ordinario della scuola dell’infanzia ha definito tutte le graduatorie sia per posti comuni che di sostegno, e il concorso di primaria ha definito quasi tutte le graduatorie con la sola eccezione della Sicilia che deve tuttora definire le graduatorie di posti comuni e di sostegno. Per la verità, le specifiche condizioni organizzative del concorso infanzia e primaria – quattro tipologie per posti comuni e di sostegno nei due settori – hanno facilitato il rapido svolgimento, anche grazie al ridottissimo numero di commissioni da costituire.

Concorso infanzia e primaria: toppi posti vacanti nel sostegno

Per quanto riguarda i posti comuni di infanzia e primaria tutti i posti a concorso (non molti, a dire il vero) sono stati coperti da vincitori, mentre per i posti di sostegno – nota dolente di tutti i concorsi – si registrano posti vacanti sia nell’infanzia (462) che nella scuola primaria (4.927).

Nella scuola dell’infanzia il maggior numero di posti di sostegno vacanti si è registrato in Lombardia (174) e in Piemonte (187), dove, in quest’ultima regione, fin dall’inizio il numero dei candidati iscritti (90) era inferiore al numero dei posti (214).

Ancora più clamorosa la situazione dei posti di sostegno vacanti nel concorso di scuola primaria, dove, soprattutto nelle regioni settentrionali, il numero dei candidati iscritti era già in partenza inferiore al numero dei posti.

Concorso infanzia e primaria: in Lombardia vacanti oltre 1800 posti per il sostegno per la primaria

In Lombardia, a fronte di 2.086 posti concorrevano 721 candidati, di cui hanno superato le prove soltanto 194, determinando una vacanza di 1.892 posti. Analogamente in Piemonte hanno superato il concorso soltanto 46 dei 143 candidati iscritti che concorrevano per 964 posti: 918 posti rimasti vacanti; in Veneto i 926 posti rimasti vacanti sono dovuti a 114 candidati vincitori dei 368 iscritti per 1.040 posti.

Situazioni simili in Emilia-Romagna con 493 posti rimasti vacanti, in Toscana 319, in Liguria 256.

Complessivamente, per il concorso infanzia e primaria sono rimasti vacanti 5.389 posti di sostegno, pari al 78% dei 6.913 a concorso. Quasi 7mila posti che a settembre non verranno stabilizzati e che saranno assegnati a supplenti annuali che, ironia della sorte, in diversi casi potrebbero essere tra i candidati bocciati al concorso.

In proposito c’è da dire che la selezione non è stata molto severa: 22,5% complessivo per infanzia 8posti comuni e di sostegno), e 23,8% per la primaria.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso infanzia e primaria concluso, ma circa 4 posti di sostegno su 5 resteranno vacanti

ultima modifica: da