Concorso, nuovo elenco degli idonei della A001

Gilda Venezia

18.8.2025.

Gilda Venezia

D.D.G. n. 2575 del 06 dicembre 2023 – Concorso docenti secondaria I-II grado: classe di concorso concorso A001 – Secondo aggiornamento elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il secondo aggiornamento dell’elenco dei candidati idonei ai sensi dell’articolo 59, comma 10, lett. d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, del concorso indetto con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso A001 – ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO per la regione Veneto, a seguito dello scorrimento della graduatoria di merito previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023.

