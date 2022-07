Elenco quesiti errati concorso ordinario 2022 pubblicati in data 13 luglio 2022.

Nota MPI n. 2433 dell’11.07.2022 – Graduatorie provinciali di supplenza anno scolastico 2022/23 – Adeguamenti del software ed istruzioni operative

Questa Direzione generale, nell’ambito delle diverse azioni che sta mettendo in campo per migliorare le funzionalità del SIDI, ha riscontrato, anche a seguito di alcune segnalazioni di difficoltà nella valutazione delle domande delle graduatorie provinciali di supplenza pervenute dagli uffici provinciali, la necessità di attivare tempestivamente alcuni adeguamenti del relativo software. Pertanto, dal 12 luglio, la funzione di Valutazione titoli avrà un diverso contenuto nel campo “punteggio ufficio”.

Detto campo, per le sole domande che l’ufficio non ha già provveduto a validare, conterrà per ciascuna voce prevista dalle tabelle di valutazione dei titoli, un valore corrispondente alla somma dell’ultimo punteggio attribuito nel precedente biennio, di verifica o di validazione, più eventuali punti derivanti da nuovi titoli e nuovi servizi.

Nel caso in cui il punteggio di verifica e di convalida non coincidano, occorrerà un intervento puntuale dell’ufficio/scuola polo finalizzato ad attribuire nel nuovo “punteggio ufficio” la rettifica effettuata in sede di convalida, riportando l’informazione al maggiore livello di dettaglio. Occorrerà riportare il dato puntuale della convalida effettuata dall’UST nel campo “punteggio valutazione”, integrandolo con eventuali punti derivanti dai nuovi titoli e nuovi servizi dichiarati. In ogni caso al fine di favorire l’attività dell’ufficio sarà fornito l’elenco di tutte le graduatorie che ricadono in questa casistica.

La funzione opererà il calcolo del punteggio ufficio con le modalità descritte nei seguenti casi:

prima volta di utilizzo della funzione su domanda non validata

utilizzo della funzione a seguito di modifiche apportate tramite la funzione di Gestione posizione.

Le volte successive al primo salvataggio la funzione manterrà il punteggio determinato dall’ufficio. In caso di annullamento della validazione il sistema inizializzerà la colonna punteggio ufficio secondo quanto descritto sopra.

Saranno, inoltre, rese disponibili le funzioni di:

Cancellazione domande, da utilizzare solo nel caso in cui l’intera domanda debba essere cancellata. Nel caso in cui debba essere cancellata una specifica graduatoria occorre procedere con la funzione di Gestione posizione. Si ricorda che l’uso della funzione di Gestione posizione prevede di aver preventivamente annullato la convalida/verifica/validazione di tutte le graduatorie dell’aspirante. Al fine di ottimizzare i tempi di lavoro si consiglia, quindi, di anticipare le operazioni che prevedono l’uso di questa funzionalità rispetto a quella di validazione domande onde evitare di dover annullare e poi rifare la validazione;

Validazione massiva. Tale funzionalità potrà essere resa disponibile solo a valle delle operazioni massive di aggiornamento del punteggio dell’ufficio secondo le modalità descritte sopra. La funzione potrà essere utilizzata in caso di criticità sui tempi di valutazione delle graduatorie. E’ sempre comunque preferibile optare per la validazione puntuale che presuppone un esame specifico sulle graduatorie oggetto di valutazione.

Verifica e convalida domanda. La funzione sarà rilasciata al solo scopo di annullare le convalide e verifiche già fatte nello scorso biennio che impediscono, al momento, di operare sulle domande confermate in assenza di domanda di aggiornamento. Nonostante non siano previsti blocchi della funzionalità, le nuove verifiche e convalide, infatti, dovranno essere comprensive dei nuovi titoli dichiarati dagli interessati e, in base al dettato dell'Ordinanza Ministeriale 112 del 6 maggio 2022, non potranno che essere operative in sede di assegnazione del primo contratto, cioè a partire dal prossimo mese di settembre. Si ricorda che le operazioni di verifica e convalida devono essere relative a tutte le graduatorie dell'aspirante e non solo a quella oggetto di contratto. La possibilità di comunicare verifiche e convalide del biennio precedente si è chiusa con la chiusura delle funzioni relative al precedente biennio in quanto i relativi dati, come detto sopra, saranno utilizzati per la nuova valutazione. Nel caso in cui la scuola/ufficio utilizzasse la funzione per comunicare l'esito delle verifiche/convalide dello scorso biennio genererebbe una situazione incongruente.

La funzione di Valutazione titoli continuerà a prospettare i punteggi di verifica e convalida del precedente biennio (come caratterizzato in etichetta del campo) fino a che la scuola di verifica non effettuerà la verifica della nuova situazione riscontrata a partire da settembre 2022. Dopo tale operazione il punteggio di verifica del biennio precedente potrà essere consultato dalla funzione di Visualizzazione domande biennio precedente, mentre dalla funzione di Valutazione titoli sarà visibile il punteggio aggiornato e l’etichetta del campo punteggio verifica non conterrà più il riferimento al precedente biennio. Analogo comportamento è previsto per la funzione di convalida. Quindi ci sarà un momento in cui la verifica è relativa al biennio 2022/24 e la convalida al biennio 2020/22 e pertanto è importante consultare sempre l’etichetta del campo.

Salvo operazioni puntuali fatte dall’ufficio, resteranno convalidate con i relativi punteggi di validazione, verifica e convalida le domande confermate degli aspiranti che non hanno presentato domanda.

A013 Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso A013

Quesito n 24

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26749 del 12/07/2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati il quesito n. 24, che contiene due risposte esatte: la a) e la b).

Si è pertanto reso necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito n. 24

Per correr miglior acque alza le vele

omai la navicella del mio ingegno,

che lascia dietro a sé mar sì crudele

(Dante, Purgatorio I, vv.1-3)

La metafora della nave per significare l’ingegno del poeta sul mare del suo argomento è un antico topos della poesia classica e si trova in:

[a] Properzio

[b] Ovidio

[c] Catullo

[d] Lucano

A022 – Turno 2 concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso A022 – Turno 2

QUESITO n 30

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26000 del 7/07/2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 30 del Turno 2., il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 30

Quale fra le seguenti opzioni è l’affermazione corretta?

[a] Il 15 maggio 1948, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono

[b] Il 15 maggio 1948, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele

[c] Il 15 maggio 1949, sfruttando il rinnovo del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Tel Aviv, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba riconobbero il nuovo Stato e quasi un milione di arabi palestinesi lasciò Israele

[d] Il 15 maggio 1949, sfruttando il vuoto di potere determinatosi con la fine del mandato britannico, in Palestina gli ebrei proclamarono la nascita dello Stato d’Israele, con capitale Gerusalemme, sotto la presidenza di David Ben Gurion. I Paesi della Lega araba non riconobbero il nuovo Stato e lo attaccarono.

A041 Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso A041

Quesito n 17

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26001 del 7 luglio 2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 17, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 17

Avendo a disposizione n bit, quanti numeri binari si possono codificare?

[a] 2 n , con valori compresi da 0 a 2 n-1

[b] 2 n+1 , con valori compresi da 0 a 2 n

[c] n 2 , con valori compresi da 0 a n 2

[d] 2 n-1 , con valori compresi da 0 a 2 n

A045 – turno 1

Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso A045 – turno 1

Quesito n 47

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26002 del 7 luglio 2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 47, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 47

In merito al Sistema Operativo, quale tra queste affermazioni non è corretta:

[a] Per liberare spazio sul disco è possibile cancellare parte del Sistema Operativo

[b] Per funzionare correttamente un PC è indispensabile che abbia un Sistema Operativo

[c] E’ possibile cambiare il Sistema Operativo sul PC

[d] Il Sistema Operativo gestisce le risorse del Computer

AJ55 Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso AJ5

Quesito n 10

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26003 del 7 luglio 2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 10, il quale contiene due risposte esatte, la a) e la c).

Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito 10

La struttura formale della sonata di Domenico Scarlatti è

[a] bitematica e bipartita

[b] bitematica e tripartita

[c] monotematica e bipartita

[d] monotematica e tripartita

B011 Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso B011

Quesito n 2

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26004 del 7 luglio 2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 2, il quale non prevede alcuna risposta corretta tra le 4 opzioni proposte.

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data

Quesito 2

Un farinogramma riporta:

[a] sull’asse delle ascisse l’estensione in millimetri e sull’asse delle ordinate la resistenza all’estensione

[b] sull’asse delle ascisse il tempo e sull’asse delle ordinate la pressione [

c] sull’asse delle ascisse l’estensione in millimetri e sull’asse delle ordinate la pressione

[d] sull’asse delle ascisse il tempo in minuti e sull’asse delle ordinate la compattezza

B018 Concorso ordinario Scuola secondaria – Quesiti errati classe di concorso B018

QUESITI nn 13, 16,39

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota 26005 del 7 luglio 2022, con cui è stato comunicato agli UU.SS.RR. il ricalcolo del punteggio per la classe di concorso in oggetto, in quanto il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errati:

– il quesito n. 13, il quale contiene due risposte esatte, la a) e la b).

Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 16, il quale contiene due risposte esatte, la a) e la c).

Si è reso pertanto necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione c), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

– il quesito n. 39, che è stato mal formulato e pertanto tutte le risposte possono essere considerate corrette.

Pertanto si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito 13

Per lo sviluppo taglie le regole X e Y si attribuiscono:

[a] La X alla variazione di lunghezza e la Y alla variazione di larghezza

[b] la X alla variazione di larghezza e la Y alla variazione di lunghezza

[c] la X rimane ferma e si sposa solo la Y sia per la variazione di lunghezza sia per quella di larghezza

[d] le variazioni si alternano in base al modello a volte in X e a volte in Y

Quesito 16

Per effettuare lo sviluppo taglie manuale si procede:

[a] iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze evitando di muovere le linee del prototipo

[b] iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile

[c] iniziando dalle larghezze, poi sulle lunghezze evitando di muovere le linee del prototipo

[d] iniziando dalle lunghezze, poi sulle larghezze muovendo le linee del prototipo il più possibile

Quesito 39

Il lavoro continuo di stesura manuale comporta:

[a] insorgenza di problemi muscoloscheletrici, tenosinoviti a carico delle dita della mano con alterazione della sensibilità, formicolio, stasi venosa

[b] insorgenza di disturbi a livello uditivo, alterazione della sensibilità della mano, problemi di attenzione, perdita di equilibrio

[c] insorgenza per tempi prolungati in piedi della stasi venosa e lombosciatalgie, affaticamento psicofisico

[d] insorgenza di disturbi muscolari, ronzii a livello uditivo, stasi venosa per le donne in gravidanza, dolori cervicali, irritabilità