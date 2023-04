dall’USR per il Veneto, 30.3.2023.

DD 498 del 21 Aprile 2020 – Concorso ordinario INFANZIA-PRIMARIA: Espletamento delle prove suppletive.

Comunicazione dell’Ufficio III: con riferimento alla procedura ordinaria, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria, di cui al Decreto Dipartimentale n. 498 del 21-04-2020, così come modificato dal D.D. 2215 del 18 Novembre 2021, si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale sono pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere con riserva la prova scritta suppletiva per le classi di concorso previste da calendario, pubblicato con nota AOODGPER n. 25173 del 28 Marzo 2023, a seguito avviso su Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 Marzo 2023, dal 17 al 20 Aprile 2023, di competenza di questa Direzione, con gli abbinamenti di ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova.

I candidati presenti nell’elenco allegato dovranno recarsi presso la sede indicata in corrispondenza del proprio nominativo, nella data e nell’orario previsti dal nuovo calendario; dovranno, altresì, inviare a questo Ufficio – entro il giorno precedente la data stabilita per l’espletamento della prova – alla casella di posta drve.ufficio3@istruzione.it – copia del provvedimento giurisdizionale, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la specifica procedura concorsuale.

Saranno ammessi alle prove suppletive anche eventuali candidati che, non presenti in elenco, siano ugualmente destinatari di un provvedimento giurisdizionale a proprio favore che espressamente ne determini l’ammissione alle prove suppletive della procedura concorsuale, purché la tipologia di posto e la regione per cui partecipano siano già previste nella calendarizzazione. Detti candidati dovranno inviare a questo Ufficio – entro il giorno precedente la data stabilita per l’espletamento della prova – alla casella di posta drve.ufficio3@istruzione.it – copia del provvedimento giurisdizionale, copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia del codice fiscale e copia di ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per la specifica procedura concorsuale.

Si avvisano i candidati che non sarà possibile accogliere eventuali richieste di cambio di sede.

.

.

.

.

.

Concorso ordinario INFANZIA-PRIMARIA: le prove suppletive ultima modifica: da