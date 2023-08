di Pasquale Almirante, La Tecnica della scuola, 28.8.2023.

Pubblicato il Bando di concorso per titoli ed esami, abilitante, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1.740 docenti di Educazione motoria per le classi quarte e quinte della Scuola primaria, che si svolgerà nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, il Mim comunica pure la ripartizione dei posti per Regione, sottolineqando che L’USR è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale.

I posti sono così ripartiti:

Regione Numero posti Abruzzo 33 Basilicata 4 Calabria 34 Campania 175 Emilia-Romagna 151 Friuli-Venezia Giulia 36 Lazio 183 Liguria 27 Lombardia 350 Marche 37 Molise 2 Piemonte 116 Puglia 122 Sardegna 31 Sicilia 134 Toscana 101 Umbria 24 Veneto 180 TOTALE 1.740

. . . . . . . . . . . .

Concorso per 1.740 docenti di Educazione motoria per la Scuola primaria. La ripartizione per Regioni

ultima modifica: da