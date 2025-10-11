ConcorsoGilda Venezia Autore: - 11 Ottobre 2025 / 05 : 02
Concorso PNNR 3: si parte

Gilda Venezia

 Gilda degli insegnanti di Venezia, 10 ottobre 2025.

Bandi, requisiti, ammissione con riserva, titoli. 
Domande dalle ore 10.00 del 10 ottobre alle ore 23.59 del 29 ottobre 2025.

Il bando per l’infanzia e la primaria


m_pi.AOODPIT.REGISTRO-DECRETI-DIPARTIMENTALIR.0002938.09-10-2025Download

Il bando per la secondaria

.

m_pi.AOODPIT.REGISTRO-DECRETI-DIPARTIMENTALIR.0002939.09-10-2025Download

La tabella dei titoli per infanzia e primaria

La tabella dei titoli è quella allegata al Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023.

Allegato-B_DM-206-26.10.2023Download

La tabella dei titoli per secondaria di primo e secondo grado

La tabella dei titoli è quella allegata al Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.


Allegato-B_DM-205-26.10.2023-1Download

