dalla Gilda degli insegnanti, 9.4.2025.

La Gilda chiede un intervento immediato e valuta azioni legali per tutela candidati .

Sconvolge l’ennesima dimostrazione di superficialità e disorganizzazione da parte del MIM in merito al concorso ordinario per la scuola secondaria, bandito con D.D.G. n.3059/2024, ovvero PNRR2.

E’ stato infatti annunciato lo svolgimento di una prova suppletiva per correggere l’errore contenuto nel quesito n.4 del turno pomeridiano del 27 febbraio scorso, obbligando alcuni dei candidati ad affrontare una nuova prova.

“Una toppa peggiore del buco – commenta il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana – che sottopone gli aspiranti ad inevitabili ricadute psicologiche e logistiche, costringendo alcuni, oltretutto, a spostarsi anche per centinaia di chilometri, al fine di partecipare ad una prova suppletiva basata su una sola domanda, causando anche gravi danni economici”.

Un errore che non doveva esistere e sconcerta, se si pensa che questa procedura concorsuale è determinante per il futuro professionale di migliaia di docenti. Come può una Commissione nazionale, composta da docenti universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolatici e docenti, aver validato un quesito senza alcuna risposta corretta?

“La Gilda degli Insegnanti – afferma Castellana – ritiene necessario un urgente ripensamento complessivo delle modalità di gestione dei concorsi, oltre all’apertura di un tavolo di confronto con il Ministero. I docenti meritano di essere trattati con rispetto e attenzione, altrimenti è inutile parlare di Scuola di qualità. La Gilda – conclude il coordinatore nazionale – seguirà l’evolversi della situazione e chiede che siano individuate le responsabilità, anche al fine di valutare ogni via legale utile alla tutela dei candidati penalizzati”.

Così in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

..

Concorso PNRR 2, Gilda: grave errore nel quesito, chiediamo siano individuate responsabilità ultima modifica: da