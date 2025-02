di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 13.2.2025.

Si può ipotizzare quale punteggio dover conseguire alla prova scritta del concorso PNRR 2 per passare all’orale? I ‘meccanismi’ da tenere presente. Alcune riflessioni.

Mancano 5 giorni all’avvio della prova scritta del secondo concorso PNRR. Sale la trepidazione tra gli aspiranti, soprattutto alla luce delle regole più stringenti che caratterizzano questa seconda procedura. Come è stato fatto notare più volte servirà un punteggio alto per essere sicuri di poter essere ammessi alla prova orale. Ma è possibile fare previsioni più precise? Proviamo a capirne meglio i ‘meccanismi’ con alcune riflessioni.

Prova scritta: le regole per il superamento

Sintetizziamo in punti le regole per poter superare la prova scritta del secondo concorso PNRR:

ottenere un punteggio minimo di 70/100 ,

, saranno ammessi un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto;

nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto; saranno, inoltre, ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Serviranno tutte queste condizioni affinchè si possa passare all’orale.

Previsioni di punteggio: ecco perché non sono possibili

Uno dei dubbi più frequenti riguarda la soglia precisa di punteggio da poter raggiungere per poter rientrare nel triplo dei posti. Rispondere però a questo interrogativo non è possibile. Sono diverse infatti le variabili da considerare, di cui le principali si riducono a 2: il numero di posti a bando e il numero di candidati.

I punteggi dipenderanno inoltre dalla difficoltà della prova, dalla preparazione dei candidati e dalla specifica classe di concorso e regione. In alcuni casi, ad esempio, si può ipotizzare che basterà superare la prova scritta per accedere all’orale, soprattutto dove il numero di candidati è inferiore al numero di posti disponibili. Questa però non può essere la regola generale in ogni regione e per ogni classe di concorso.

Concorso PNRR 2, il punteggio per superare la prova scritta

