di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 23.12.2024.

Concorso PNRR 2024, la riserva del 30% dei posti è indipendente dalla modalità di accesso.

Ecco con quali requisiti si entra in questa riserva.

Una domanda arrivata alla nostra redazione, ci impone di fare un chiarimento importante sul 30% dei posti riservati a chi ha un servizio, nell’ultimo decennio, di almeno tre anni di servizio prestati in scuole statali. La domanda della docente è stata la seguente: ” Il sistema di compilazione della domanda mi garantisce la riserva del 30% dei posti solo se inserisco come titolo di studio la laurea, mentre non mi consente la richiesta della suddetta riserva con laurea e abilitazione specifica o con laurea e 24 CFU. Questo significa che la riserva del 30% dei posti spetta solo a chi accede con il titolo di laurea?”. La risposta è semplicissima e possiamo affermare che il 30% dei posti riservati spetta a tutte le tipologie di accesso, compresa la laurea + 24 CFU oppure la laurea + abilitazione specifica.

Requisiti per la riserva del 30% dei posti

C’è da specificare che all’art.59 del decreto legge 73/2021, convertito in legge 106 del 23 luglio 2021, comma 10 bis, è previsto che i bandi dei concorsi a cattedra ordinari, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’art.11, comma 14, della legge 124/99.

Per fare scattare tale riserva del 30%, dovranno essere disponibili un numero di posti pari o superiori a quattro unità.

È importante sottolineare che la riserva del 30% dei posti scatta a prescindere dalla modalità di accesso alla classe di concorso e in oltre nella dichiarazione dei titoli di servizio è necessario che almeno uno dei tre anni di servizio suddetti deve essere stato svolto nella classe di concorso o tipologia di posto specifica per cui si concorre.

Come compilare la domanda per il 30% dei posti

Questa riserva del 30% dei posti non la troverete nella sezione delle riserve, come accade per esempio per la riserva “N” degli invalidi civili o quella “S” di chi ha svolto il servizio civile universale, ma per entrare in tale riserva è necessario compilare la sezione dei titoli di servizio. In tale sezione andranno inseriti, per avere diritto a partecipare al 30% di riserva dei posti disponibili, tutti i servizi (anche quelli non specifici) con almeno 180 giorni o con un servizio ininterrotto dall’1 febbraio agli scrutini finali, svolti nell’ultimo decennio nelle scuole statali e di cui almeno un anno di servizio specifico. Questa compilazione darà diritto a partecipare al concorso anche per il 30% dei posti riservati.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso PNRR 2024, i requisiti per la riserva del 30% ultima modifica: da