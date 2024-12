di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.12.2024.

Concorso PNRR 2024, quali certificazioni linguistiche vengono ritenute valide

nella tabella dei titoli valutabili per i concorsi docenti. L’elenco degli enti certificatori.

Una docente che sta compilando la domanda per il concorso a cattedra PNRR 2024 per le classi di concorso della scuola secondaria, ci chiede quali sono le certificazioni linguistiche, acquisite nell’anno scolastico 2024/2025, ritenute valide nella tabella dei titoli valutabili per il suddetto concorso a cattedra.

Certificazioni linguistiche valide

L’allegato B che riguarda la tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, prevede che per il concorso a cattedra del PNRR 2024 le certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto (viene valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera), abbiano riconosciuti un punteggio di 3,75 punti per il livello C1 e 5 punti per il livello C2.

Gli enti riconosciuti validi per rilasciare tali certificazioni linguistiche per l’anno scolastico 2024/2025 sono stati definiti dal Decreto Dipartimentale n.2813 del 21 novembre 2024.

Con il suddetto decreto è stato costituito un nuovo elenco dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico. Quindi l’elenco degli enti certificatori avrà validità per un periodo di 3 anni ed sarà efficace a partire dall’anno scolastico 2024/2025. Per cui i docenti che hanno acquisito la certificazione linguistica nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, dovranno consultare l’elenco degli enti certificatori allegato al Decreto Dipartimentale 2813 per stabilire la validità del riconoscimento del titolo.

Elenco degli enti certificatori

Elenco degli enti che rilasciano le certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera al personale scolastico, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 2022, n. 62.

FRANCESE

Ente certificatore: FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – DELF A1

A2 – DELF A2

B1 – DELF B1

B2 – DELF B2

C1 – DALF C1

C2 – DALF C2

INGLESE Ente certificatore: BRITISH INSTITUTES

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – BI Level A1 Certificate in ESOL International (A1 CEFR)

A2 – BI Level A2 Certificate in ESOL International (A2 CEFR)

B1 – BI Level B1 Certificate in ESOL International (B1 CEFR)

B2 – BI Level B2 Certificate in ESOL International (B2 CEFR)

C1 – BI Level C1 Certificate in ESOL International (C1 CEFR)

C2 – BI Level C2 Certificate in ESOL International (C2 CEFR). Ente certificatore: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS & ASSESSMENT

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)

A2 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)

B1 Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

B2 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First)

C1 Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced)

C2 Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International (Proficiency) Ente certificatore: EDUCATIONAL TESTING SERVICE (ETS)

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

B1 – TOEFL Ibt

B2 – TOEFL Ibt

C1 – TOEFL Ibt

C2 – TOEFL Ibt Ente certificatore: PEARSON EDUCATION LIMITED

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1) (CEFR A1)

(English International Certificate)

A2 – Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2) (CEFR A2)

(English International Certificate)

B1 – Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)

(English International Certificate)

B2 – Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2) (English

International Certificate)

C1 – Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) (English

International Certificate)

C2 – Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) (English

International Certificate) Ente certificatore: TRINITY COLLEGE LONDON

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – ISE A1 Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)

A2 – ISE FOUNDATION TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)

B1 – ISE I TCL Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)

B2 – ISE II TCL Level 1 Certificate in ESOL International

C1 – ISE III TCL Level 2 Certificate in ESOL International

C2 – ISE IV TCL Level 3 Certificate in ESOL International

SPAGNOLO Ente certificatore: INSTITUTO CERVANTES

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – DELE NIVEL A1

A2 – DELE NIVEL A2

B1 – DELE NIVEL B1

B2 – DELE NIVEL B2

C1 – DELE NIVEL C1

C2 – DELE NIVEL C2

TEDESCO Ente certificatore: GOETHE INSTITUT

Livelli del QCER e certificazione delle competenze linguistico-comunicative:

A1 – GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1

A2 – GOETHE-ZERTIFIKAT A2

B1 – GOETHE-ZERTIFIKAT B1

B2 – GOETHE-ZERTIFIKAT B2

C1 – GOETHE-ZERTIFIKAT C1

C2 – GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

