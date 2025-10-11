Concorso PNRR 3: come compilare la domanda

La Tecnica della scuola, 10.10.2025.
Le tabelle dei titoli per la scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria.
Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30.759 posti per la scuola secondaria e 27.376 posti per la primaria/infanzia, comprensivi sia dei posti comuni che di quelli di sostegno.
Il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica, ha preparato dei video tutorial per la compilazione della domanda.
La tabella dei titoli per infanzia e primaria
La tabella dei titoli è quella allegata al Decreto Ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023.
Allegato-B_DM-206-26.10.2023Download
La tabella dei titoli per secondaria di primo e secondo grado
La tabella dei titoli è quella allegata al Decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023.
Allegato-B_DM-205-26.10.2023-1Download
