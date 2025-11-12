In attesa di conoscere la sede, l’ora e il turno per sostenere la prova scritta, molti candidati si pongono delle domande sui seguenti argomenti:

• Su quali argomenti verteranno i 50 quesiti previsti per la prova scritta?

• Quante prove dovrà sostenere un candidato che ha presentato domanda per posto comune e sostegno?

• Qual è il punteggio minimo per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale?

• Quanti giorni prima si conoscerà la sede e il turno per la prova scritta?

• Come si fa a conoscere la sede dove svolgere la prova scritta?

Risposte

Per rispondere alla prima domanda facciamo espresso riferimento ai bandi sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la scuola secondaria di secondo grado ai rispettivi artt. 6, nello specificare la struttura e il contenuto della prova scritta affermano che i 50 quesiti verteranno sugli argomenti enunciati nei rispettivi allegati A ai decreti 205 e 206 del 2023.

Ripartizione dei 50 quesiti

I 50 quesiti sono ripartiti secondo i seguenti ambiti:

Dieci quesiti di ambito pedagogico ;

quesiti di ; Quindici quesiti di ambito psicopedagogico , ivi compresi gli aspetti concernenti il processo inclusivo;

quesiti di ambito , ivi compresi gli aspetti concernenti il processo inclusivo; Quindici quesiti di ambito metodologico didattico , ivi compresi gli aspetti riguardanti la valutazione;

quesiti di ambito , ivi compresi gli aspetti riguardanti la valutazione; Cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;

quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; Cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Quante prove dovrà sostenere un candidato che ha presentato domanda per posto comune e sostegno?

In merito alla suddetta domanda, l’art. 6 del bando chiarisce che i candidati dovranno sostenere una sola prova scritta su computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali partecipa. Il risultato conseguito dal candidato nell’unica prova svolta è riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.

Qual è il punteggio minimo per superare la prova scritta ed essere ammessi alla prova orale?

Alla luce delle nuove disposizioni alla prova orale è ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Quanti giorni prima conosceremo la sede e il turno per la prova scritta?

Sul Portale Unico del reclutamento, e presso i siti degli USR (Uffici scolastici Regionali) sono pubblicati le sedi dove si svolgono le prove almeno quindici giorni prima della data prevista.

Come si fa a conoscere la sede dove svolgere la prova scritta?

Il candidato, per conoscere la sede d’esame, e la sua esatta ubicazione deve accedere alPortale Unico del reclutamento e tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità con cui ha presentato la domanda di partecipazione al concorso o accede nel sito dell’USR di competenza dove sono pubblicati gli elenchi dei candidati, il turno e la sede dove presentarsi. Una volta visualizzato il documento relativo alla propria convocazione, è opportuno salvare il documento, nella misura in cui ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Quando e come presentarsi

I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame; la mancata presentazione nel giorno, ora e sedi stabilite, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.