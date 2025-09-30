Si può partecipare contemporaneamente al concorso PNRR3 per insegnanti su materia e sostegno, anche per lo stesso grado. Quante prove bisognerà svolgere.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito bandirà (secondo quanto comunicato ai sindacati nell’informativa del 23 settembre) un nuovo concorso PNRR che ricalcherà la struttura del precedente ma con un aumento sensibile dei posti che, in totale, arriveranno a più di 58.000.

I posti, da distribuire tra infanzia primaria secondaria primo e secondo grado, riguarderanno sia infanzia primaria che sostegno.

Non è ancora nota la distribuzione dei posti per singola classe di concorso/posto, anche le nomine al 30 agosto da GPS per posti sostegno parlano di numerosi posti vuoti soprattutto per la primaria.

Per quante classi di concorso si può partecipare

In base a quanto stabilito dal dm n. 205 del 26 ottobre 2023 se in possesso dei relati titoli si può partecipare

Scuola secondaria

max 1 classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado

max 1 classe di concorso per la scuola secondaria di II grado

sostegno secondaria primo grado

sostegno secondaria secondo grado

Si svolge

un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e i posti richiesti (da 1 a max 4) e

e i posti richiesti (da 1 a max 4) e una prova orale per ciascuna classe di concorso o posto sostegno al quale si accede (più la prova pratica per le classi di concorso che la prevedono)

Dato il meccanismo di selezione della prova scritta, per il quale per accedere all’orale sarà necessario non solo conseguire almeno 70/100 ma anche rientrare nel triplo dei posti per la singola classe di concorso, l’accesso alla prova orale è determinato da queste circostanze, da verificare per singola classe di concorso/posto.

Infanzia e primaria

Se in possesso del titolo si può partecipare

infanzia

primaria

sostegno infanzia

sostegno primaria

Unica prova scritta, tante prove orali quante sono le classi di concorso /i posti ai quali si accede con il meccanismo del decreto Ministeriale n. 214 del 24 ottobre 2024

Infanzia primaria + secondaria

Si può, se in possesso dei relativi titoli. Ma in questo caso si tratta di due concorsi

1) due domande di partecipazione (una per infanzia primaria, una per la secondaria)

2) due prove scritte (saranno calendarizzate in date diverse) anche in regioni diverse

3) tante prove orali quante saranno le classi di concorso / posti sostegno alle quali si avrà accesso con il meccanismo di selezione della prova scritta.

Contributo di 10 euro per ciascuna classe di concorso

Per ciascuna classe di concorso /posto di insegnamento a cui si richiede di accedere sarà necessario pagare un contributo di 10 euro.

Concorso PNRR 3, 58.135 posti: requisiti e modalità di svolgimento. Ecco cosa c’è da sapere. Informativa al Ministero

.

.

.

.

.

.

.

Concorso PNRR 3, domanda su materia e su sostegno

ultima modifica: da