di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 16.12.2025.

Ieri, 15 dicembre, il MIM ha aperto ufficialmente i termini per lo scioglimento della riserva nei concorsi docenti banditi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’infanzia, la primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il provvedimento riguarda i candidati che hanno partecipato con riserva ai concorsi per titoli ed esami previsti dai D.D.G. n. 2938 e 2939 del 9 ottobre 2025 (cd. PNRR 3), relativi rispettivamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria, su posto comune e di sostegno. Lo scioglimento della riserva è subordinato al conseguimento dei titoli richiesti, che dovranno essere posseduti entro e non oltre il 31 gennaio 2026: in caso contrario, è prevista l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma “Istanze on line” del Ministero. Per accedere sarà necessario disporre delle credenziali SPID o CIE ed essere abilitati al servizio. Le domande inviate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Il Ministero invita pertanto i candidati interessati a verificare per tempo il possesso dei requisiti e a procedere alla compilazione dell’istanza entro i termini stabiliti, per non rischiare l’esclusione. L’avviso è stato pubblicato anche sul Portale unico del reclutamento InPA, a conferma della volontà di garantire la massima trasparenza e diffusione delle informazioni.

L’avviso del MIM

.

.

.

.

.

.

..

Concorso PNRR 3, domande entro il 2 febbraio

ultima modifica: da