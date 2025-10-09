Concorso PNRR 3, il calcolo dei tre anni di servizio

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 8.10.2025.
Come si calcola il triennio e quando è considerato anno scolastico. Gli anni da considerare.
In attesa della pubblicazione del decreto, contente il bando per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, che da fonti sindacali sembrerebbe in uscita entro questa settimana, fra i requisiti richiesti per la partecipazione, oltre alla laurea, all’abilitazione e alla specializzazione per i posti di sostegno, prevede il possesso di tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio, fermo restante il possesso del titolo di studio per la specifica classe di concorso.
Come si calcola il triennio
Possono partecipare al concorso i docenti che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine previsto per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si chiede di partecipare.
Quando è considerato anno scolastico
Al fine del conteggio dei tre anni scolastici, anche se svolti in modo discontinuo, secondo la legge n° 124 del 1999, è valido se effettuato per non meno di 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio al termine delle lezioni compresa la partecipazione agli scrutini finali.
Servizio valutabile nel triennio
Al fine del calcolo del servizio svolto nel triennio quale requisito di accesso, almeno uno deve essere svolto nella classe di concorso per la quale si chiede di partecipare, anche se gli altri siano stati svolti in classi di concorso o tipologie di posto diverse. Inoltre dettoservizio è valutato secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione allegata al bando.
Anni da considerare
Al fine dei tre anni da calcolare nel quinquennio non va considerato l’anno 2025/2026, anche se il candidato dovesse avere l’incarico a tempo indeterminato fino al 31 agosto 2026, nella misura in cui il requisito deve essere posseduto entro la data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso.
