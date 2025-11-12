USR per il Veneto, 11.11.2025

Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’avviso prot. AOODRVE n. 35427 dell’11 novembre 2025, relativo alla convocazione della prova scritta prevista per il giorno 27 novembre 2025.

Facendo seguito all’Avviso prot. AOODGPER 213230 del 05.11.2025, si comunica che, tenuto conto del numero di postazioni collaudate e del numero di candidati che hanno presentato domanda per i posti nella regione Veneto, la prova scritta della procedura indetta con D.D.G. n. 2938 del 9 ottobre 2025, finalizzata al reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206, si svolgerà il giorno 27 novembre 2025, in un unico turno pomeridiano.

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 13.30. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 14.30 alle ore 16.10.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 6, comma 1, D.D.G. 2938/2025 le prove scritte si svolgono nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, anche se diversa dalla regione il cui Ufficio Scolastico Regionale è responsabile della procedura concorsuale.

Al fine di visualizzare la propria convocazione con l’indicazione della sede di svolgimento d’esame, ciascun candidato è invitato ad accedere, dal Portale Unico del reclutamento, tramite il seguente link:

https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsi-web/graduatoria/lista-istanze

all’area “Graduatorie” della “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” , con le modalità di accesso descritte all’articolo 10, comma 3, del bando di concorso, e, scegliendo il concorso di interesse, a visualizzare/salvare il relativo documento.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del bando di concorso, la mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Potranno essere ammessi a sostenere la prova anche i candidati eventualmente muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli. Tali ultimi candidati dovranno presentarsi il giorno 27 novembre 2025 alle ore 13.30 nella sede del L.S. “FERMI” di Padova – CODICE MECCANOGRAFICO PDPS02000C – presso la sede di C.SO VITTORIO EMANUELE II, 50, muniti di copia del provvedimento giurisdizionale di ammissione alla prova della procedura concorsuale in argomento, di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del D.D.G. 2938/2025, “I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all’indirizzo:

https://mim.gov.it/web/guest/concorso-ordinario-2025-scuola-dell-infanzia-e-primaria.

Il presente Avviso ha valore di notifica ai sensi di legge ed è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale e sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

