Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma incaricato alla preparazione dei quesiti per il prossimo concorso PNRR 3. Le prime anticipazioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente affidato al Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre la predisposizione dei quesiti per il prossimo concorso PNRR 3 dedicato al reclutamento di docenti su posti comuni e di sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

L’incarico è stato disposto dalla direttrice generale Maria Assunta Palermo, in applicazione del d.lgs. 36/2023, dopo aver invitato più atenei a presentare offerta. Roma Tre ha prevalso per il “minor prezzo” rispetto all’Università di Salerno; la LUMSA non ha partecipato e altri atenei non hanno inviato proposte.

Quanti quesiti e per quali ordini di scuola

L’incarico prevede la redazione di 2.250 quesiti:

– 750 per la scuola dell’infanzia e primaria;

– 1.500 per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Si tratta di prove che, secondo le modalità indicate nella lettera di invito, dovranno coprire sia le competenze disciplinari sia quelle metodologico-didattiche, oltre alle conoscenze sul sostegno, dove richiesto.

Cosa conterranno i quesiti: le anticipazioni

Pur non essendo disponibili le tracce ufficiali, l’esperienza dei precedenti concorsi e le indicazioni del Ministero lasciano immaginare quesiti a risposta multipla, con 4 o 5 opzioni e un solo esito corretto. I distrattori – le risposte sbagliate – saranno verosimilmente costruiti in modo da sembrare plausibili, per testare la reale padronanza delle conoscenze e non la sola memoria nozionistica.

I quesiti per i posti comuni dovrebbero riguardare competenze disciplinari, metodologie didattiche con casi concreti di gestione della classe, psicologia dello sviluppo, pedagogia, legislazione scolastica e norme più recenti in materia di inclusione.

Per il sostegno, si prevede attenzione a normativa, PEI, didattica speciale e strategie inclusive. Non è esclusa la presenza di domande su innovazione digitale, piattaforme online, intelligenza artificiale e competenze STEM. Alcune domande potrebbero essere formulate come situazioni-problema, richiedendo di individuare la scelta didattica o organizzativa più corretta.

Scadenze per la consegna

Il cronoprogramma prevede due scadenze: entro il 30 settembre 2025 la consegna di 400 quesiti per 8 sessioni (infanzia e primaria) e 750 quesiti per 15 sessioni (secondaria). La parte restante sarà consegnata entro il 31 ottobre 2025. L’importo stanziato è di 105.000 euro, con copertura da capitolo di spesa dedicato ai concorsi scolastici.

Requisiti Concorso PNRR3

All’ultimo concorso previsto dal PNRR possono iscriversi i docenti:

in possesso di specifica abilitazione, si intende l’abilitazione nella classe di concorso per la quale ci si iscrive; oppure

tre anni di servizio anche non continuativi, svolti negli ultimi cinque, di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale ci si iscrive.

Fino al 31 dicembre 2025, per le classi di concorso della tabella B sarà ancora possibile partecipare con diploma.

