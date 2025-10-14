Concorso PNRR 3. quali servizi si valutano?

Obiettivo scuola, 13.10.2025.
Concorso e titoli di servizio: accesso, riserva di posti e titoli culturali. Quali servizi si valutano.
Fino al 29 ottobre è possibile presentare domanda di partecipazione al secondo concorso PNRR per la scuola secondaria. In questo articolo ci concentriamo sui titoli di servizio.
Per quanto riguarda la partecipazione al concorso della scuola secondaria per posto comune, occorre distinguere tre questioni:
ACCESSO AL CONCORSO
L‘accesso al concorso è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti alternativi:
-
- Titolo di studio + Abilitazione all’insegnamento
- Titolo di studio + un servizio presso le istituzioni scolastiche statalidi almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
In alcuni casi è poi consentita la possibilità di partecipare con riserva.
RISERVA DI POSTI
-
- É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- un servizio presso le istituzioni scolastiche statalidi almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti,
- di cui uno nella classe di concorso/tipologia di postoper la quale concorre.
- TITOLI CULTURALI
- Sono valutabili come titoli culturali i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorsoper cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
- Sono inoltre valutati anche i servizi prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
COME DICHIARARE I TITOLI DI SERVIZIO
Nella sezione titoli di servizio il candidato dovrà scegliere la tipologia di titolo di servizio tra:
- “Titolo valido ai fini dell’accesso”.Questa sezione deve essere obbligatoriamente compilata nel caso in cui nella sezione “Classe di concorso e titolo di accesso” il candidato abbia scelto come tipologia di titolo di accesso l’opzione “Titolo di studio” (infatti è possibile accedere con il mero titolo di studio solo se congiunto ad almeno tre anni di servizio di cui almeno uno specifico).
- “Altri titoli di servizio”.In questa sezione vanno inseriti gli altri servizi sia allo scopo di usufruire dell’eventuale riserva di posti sia al fini della valutazione in termini di titoli culturali.
SERVIZI VALIDI PER L’ACCESSO
Per i servizi dichiarati come “Titolo valido ai fini dell’accesso” si ricorda che:
- gli anni scolastici validi sono quelli compresi tra il 2020/21 e il 2024/25 (non si considera evidentemente l’anno in corso, 2025/2026).
- all’interno dello stesso anno scolastico potranno essere dichiarati più periodi di servizio, anche non continuativi. Se la somma dei periodi all’interno di un anno scolastico raggiunge i 180 giorni, l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso;
- l’anno scolastico sarà considerato valido ai fini del requisito di accesso anche se il candidato dichiara che il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (infatti, l’annualità si può acquisire o con il servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi oppure con il servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini).
- i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
- il sistema controllerà che almeno un anno di servizio sia stato prestato sulla classe di concorso richiesta; Esempio:
Se il candidato ha chiesto la partecipazione per la classe di concorso AM01 (EX A001) il sistema controlla che almeno un anno sia stato svolto sulla A001 o A017.
- il requisito di accesso sarà considerato verificato per l’inoltro della domanda, se saranno raggiunte tre annualità di servizio anche non consecutive.
- il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM(scienze motorie alla primaria) può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23.
ALTRI TITOLI DI SERVIZIO
Per i servizi dichiarati come “Altro titolo di servizio” si ricorda che:
- i periodi di servizio possono sovrapporsi solo se prestati su classi di concorso diverse;
- affinché i periodi di servizio dichiarati all’interno di un anno scolastico siano valutabili, la somma di tali periodi deve essere pari ad almeno 180 giorni, a meno del servizio valutabile come anno di servizio intero ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni;
- il servizio prestato nei centri di formazione professionale (CFP) potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009. Il servizio prestato antecedentemente non è valutabile. Per un approfondimento si veda qui.
- il servizio prestato nei Progetti – art.1 comma 3 – D.L. 134/2009 potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2008/2009. Per un approfondimento si veda questo articolo.
- il servizio prestato nei Progetti – art.5 comma 4 bis potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2012/2013. Per un approfondimento si veda questo articolo.
- il servizio prestato nelle scuole paritarie potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2000/2001;
- Per la procedura relativa alla scuola secondaria il servizio prestato su AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, EEEM e RELI potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2015/16; in fase di determinazione del diritto alla riserva di posti del 30% il sistema controllerà che il candidato sia in possesso di almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10 (quindi a partire dal 2015/16) di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/tipo posto sostegno.
Simmetricamente, per la procedura relativa alla scuola dell’infanzia e primaria, il servizio prestato su insegnamenti diversi da AAAA, EEEE, ADAA, ADEE, RELI e ALRE potrà essere dichiarato solo a partire dall’anno scolastico 2015/16.
Ricordiamo infatti che in termini di “titoli culturali” si valuta solo il servizio “specifico”(nella medesima classe di concorso). Tuttavia, gli anni prestati su altri ordini di scuola\classi di concorso, se prestati in possesso del rispettivo titolo di studio richiesto, possono essere utilizzati per l’accesso o per usufruire della riserva di posti.
- il servizio prestato sulla classe di concorso EEEM (Scienze motorie nella scuola primaria) può essere dichiarato a partire dall’anno scolastico 2022/23.
ALTRE PRECISAZIONI
- I servizi prestati nelle scuole paritariepossono essere dichiarati nella sezione “altri titoli di servizio” perché valutabili come titoli culturali purché siano prestati nella stessa classe di concorso per cui si concorre e purché siano stati svolti per almeno 180 giorni anche non continuativi o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini. Non sono invece utili ai fini dell’accesso al concorso e ai fini della riserva di posti in quanto in questi casi si considerano solo i servizi svolti nelle scuole statali.
- I servizi dichiarati nella sezione “titoli validi per l’accesso” non dovranno essere dichiarati nuovamente nella sezione altri titoli di servizio, in quanto, se relativi alla classe di concorso per la quale si concorre, saranno valutati automaticamente anche come titoli culturali. Sul punto, infatti la FAQ ufficiale n.12.chiarisce che è valutabile ai fini del punteggio il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso.
- Il servizio svolto senza il prescritto titolo di studio è valutabile (sia in termini di punteggio, sia ai fini dell’accesso e della riserva di posti) solo se il titolo di studio è stato conseguito entro il termine di scadenza del bando. Per un approfondimento si veda qui.
VEDI LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE SECONDARIA
.
VEDI LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE INFANZIA E PRIMARIA
.
VEDI LE FAQ
.
.
.
.
.
.
.
.
Concorso PNRR 3. quali servizi si valutano? ultima modifica: 2025-10-14T06:17:30+02:00 da