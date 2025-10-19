Concorso PNRR 3, tutte le riserve di posti

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 18.10.2025.

Concorso PNRR 3, ci sono varie tipologie di riserve di posti che si possono dichiarare.

Il Servizio civile universale.

Nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra PNRR 3, che ricordiamo ha la scadenza fissata alle ore 23:59 del giorno 29 ottobre 2025, c’è una sezione dedicata alla riserva dei posti per alcune categorie di aspiranti. Vediamo quali sono queste riserve utili da dichiarare, eventualmente, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR 3.

Titoli di Riserva

Nella compilazione della domanda alla voce “Compila le sezioni”, c’è la sezione “Titoli di riserva”. Questa sezione è facoltativa, va compilata da chi ha una delle seguenti “Riserve”:

A) Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche;

B) Invalido di guerra;

C) Invalido civile di guerra;

D) Invalido per servizio;

E) Invalido del lavoro o equiparati;

M) Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro;

N) Invalido civile;

P) Non vedente o sordomuto;

R) Volontari in ferma breve o prefissata;

S) Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito.

Alcune riserve, come la B, C, D, E, M, N e P, oltre alla dichiarazione dei dati riferiti all’Ente che ha riconosciuto il titolo, la data e il numero dell’atto, bisogna dichiarare l’iscrizione nei centri di collocamento o in alternativa di non essere iscritti negli elenchi del collocamento della legge 68/99 alla data della scadenza del bando, ma di avere presentato tutta la documentazione in altra procedura concorsuale.

Servizio civile universale

È utile ricordare che i due bandi del concorso PNRR 3, quello relativo all’infanzia e primaria e quello relativo alla secondaria di I e II grado, prevedono, all’articolo 3, anche l’applicazione della riserva di posti prevista dall’art.18, comma 4, del d.lgs. n.40 del 6 marzo 2017, a vantaggio di coloro che hanno concluso, senza demerito, il servizio civile universale e il servizio civile nazionale entro la scadenza del bando.

La percentuale riservata per gli aspiranti partecipanti al concorso a cattedra PNRR 3 è del 15%, ma poi bisognerà controllare nell’allegato al bando delle percentuali destinate ai riservisti, quale sia la percentuale di saturazione per singola regione e classe di concorso.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Concorso PNRR 3, tutte le riserve di posti

ultima modifica: da