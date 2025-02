Concorso Pnrr2, si parte: 1 su 20 ce la farà

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 25.2.2025.

Con il concorso Pnrr2 si assumeranno 10mila nuovi prof nella secondaria di primo e secondo grado: 202.328 coloro che hanno presentato la domanda.

Dopo il turno di Infanzia e Primaria, da martedì 25 a giovedì 27 febbraio è la volta delle prove scritte del concorso Pnrr2 rivolte a candidati docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado: si tratta del primo atto della seconda tranche (cui seguirà l’orale solo per gli ammessi e la valutazione dei titoli per tutti gli idonei) delle tre procedure nazionali che, secondo quanto stabilito con Bruxelles, dovrebbero portare entro il prossimo anno ad immettere in ruolo 70mila nuovi insegnanti da “spalmare” nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sono ben 202.328 coloro che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre scorso: un numero consistente, anche se inferiore a quello del concorso Pnrr1. Molti di coloro che hanno tentato a superare quel concorso, la maggior parte dei quali risultati pure idonei, ci riproveranno.

I posti a bando sono 10.677 e quelli di sostegno sono circa un quarto: complessivamente per la secondaria “vi è un rapporto di 20 candidati per ogni cattedra messa a concorso”.

La prova scritta prevede le stesse modalità del concorso precedente: 50 quesiti a risposta multipla: 10 di contenuto pedagogico, 15 psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e gli ultimi 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali.

I contenuti della disciplina che si andrà ad insegnare verranno affrontati nella prova orale: vi accederanno un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione di destinazione per la specifica tipologia di posto, ma per arrivarci bisognerà avere un punteggio minimo di 70 punti su 100.

Le prove si svolgeranno la mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.40 e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano.

.

.

.

.

.

..

Concorso Pnrr2, si parte: 1 su 20 ce la farà ultima modifica: da