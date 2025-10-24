Concorso PNRR3, l’accesso con il diploma

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 23.10.2025.

La partecipazione con il solo diploma per la scuola dell’infanzia, primaria secondaria e posti di sostegno.

I due bandi sia per la scuola dell’infanzia e primaria sia per la scuola secondaria, la cui scadenza per la presentazione della domanda è stata fissata per il 29 ottobre del 2025, nell’indicare i requisiti che devono possedere i candidati entro la scadenza della domanda suddetta consentono per alcuni casi la partecipazione con il solo diploma.

Scuola primaria

Per partecipare al concorso per posto comune di scuola dell’infanzia e primaria , oltre ai candidati in possesso della laurea in scienze della formazione primaria sono ammessi a partecipare i candidati in possesso i uno dei sotto elencati diploma e a condizione che sia stato conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

• Diploma magistrale con valore di abilitante;

• Diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali:

• Diploma quadriennale e quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale;

• Diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico.

Scuola dell’infanzia

Esclusivamente per i posti comuni della scuola dell’infanzia, possono partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002:

Diploma conseguito al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale;

della scuola magistrale; Diploma conseguito a seguito della frequenza dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione;

a seguito della frequenza dei dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione; Diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico.

Scuola secondaria

Al concorso per docenti di scuola secondaria per posto comune è consentita la partecipazione ai candidati in possesso della laurea magistrale e dell’abilitazione all’insegnamento per la determinata classe di concorso per la quale si chiede di partecipare.

Eccezionalmente fino al 31 dicembre del 2025, ma parrebbe che sia stata prorogata tale scadenza al 31 dicembre del 2026, possono partecipare per i posti d’insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso del solo diploma.

Posti di sostegno

Per partecipare al concorso su posti di sostegno, i candidati sia per la scuola dell’infanzia e primaria, sia per la scuola secondaria possono partecipare i candidati con il solo diploma accompagnato dalla specializzazione sul sostegno per l’ordine di scuola di cui possiedono il diploma.

