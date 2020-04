Concorso riservato, ad agosto: a piccoli gruppi?

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 28.4.2020

– L’unico dato abbastanza sicuro è che il bando per i concorsi della scuola dovrebbe arrivare durante questa settimana e che l’idea del Ministero dell’Istruzione è di prevedere le eventuali prove preselettive per i concorsi ordinari a partire dal prossimo autunno.

Per quanto riguarda invece le prove del concorso straordinario o riservato, le date di massima che stanno circolando sono quelle della fine di luglio o del mese di agosto. Si tratta di indicazioni e non di scadenze vere e proprie, perché, come spiega Silvio Brusaferro in un’intervista a Repubblica, i consigli degli esperti al governo è di “agire secondo il criterio del ‘try and learn’: si fanno dei passetti avanti, si misurano gli effetti, si dà il via libera alle mosse successive”.

Se si arriverà a rispettare questo programma del ministero, bisognerà in ogni caso assicurare tutte le condizioni di sicurezza – e questo ovviamente vale sia per i commissari incaricati della vigilanza che per i candidati. Sarà necessario prevedere lo svolgimento della prova per piccoli gruppi (in media 5-6 persone) adeguatamente distanziati, con sanificazione continua degli ambienti tra un turno e l’altro.

Questo passaggio allungherà inevitabilmente i tempi del concorso riservato di parecchi mesi. Fare il commissario per il concorso riservato vorrebbe dire rischiare la propria salute per lavorare gratis.

Inail: Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

