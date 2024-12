VIDEO TUTORIAL per la Scuola dell’infanzia e primaria. Online le pagine del Ministero con tutte le info.

Dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi al sito del Ministero dell’istruzione e del merito, raggiungibile all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza.

Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, raggiungibile dal seguente link: https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/pagamenti/view/.

Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link disponibile all’interno della piattaforma di presentazione dell’istanza. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza. È onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Ciascun candidato può concorrere in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno.

Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rinvia all’articolo 10 del bando.

Le pagine del Ministero

Ai due concorsi il MIM ha dedicato due pagine in cui sono contenute tutte le informazioni e in cui saranno pubblocate anche le faq.

L’Articolo 10 dei bandi per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado regola le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione, specificando requisiti tecnici, tempistiche e contributi richiesti.

Al video, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come inviare la domanda di partecipazione.

Scuola dell’infanzia e primaria

Modalità di invio :

Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.inpa.gov.it utilizzando credenziali SPID, CIE o eIDAS.

Scadenze :

I candidati hanno 19 giorni di tempo dalla pubblicazione del bando per inoltrare l’istanza.

Contributo di segreteria :

È previsto un contributo di 10 euro per ogni tipologia di posto richiesta (posti comuni e/o sostegno), da versare tramite il sistema Pago In Rete.

Errori nelle istanze:

Non sono ammesse rettifiche dopo l’inoltro della domanda. I candidati devono verificare attentamente i dati inseriti prima di completare la procedura.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Procedura di partecipazione :

Anche per la scuola secondaria, le istanze devono essere inviate esclusivamente tramite il portale www.inpa.gov.it entro 19 giorni dalla pubblicazione del bando.

Contributo economico :

Ogni classe di concorso o tipologia di posto prevede un versamento di 10 euro , effettuabile tramite Pago In Rete.

: Ogni classe di concorso o tipologia di posto prevede un versamento di , effettuabile tramite Pago In Rete. Vincoli tecnici : La piattaforma non consente modifiche dopo l’invio dell’istanza. I candidati devono caricare tutti i documenti richiesti, pena l’esclusione dalla procedura.

:

Indicazioni comuni

Assistenza tecnica :

Per problemi con il portale, è disponibile un servizio di supporto tecnico raggiungibile tramite i contatti indicati nei bandi.

Responsabilità del candidato:

La corretta compilazione e invio dell’istanza sono a carico esclusivo dei candidati.

Concorso docenti 2024, chi può partecipare?

Infanzia e primaria

Per poter partecipare al concorso per la scuola primaria e dell’infanzia occorre la laurea in scienze della formazione primaria, laurea che è abilitante, o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Secondaria di I e II grado

Per partecipare al concorso per posti comuni e di sostegno gli aspiranti devono essere in possesso oltre che della laurea specifica per la classe di concorso di uno dei seguenti requisiti:

Abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; Aver svolto almeno tre anni di servizio , anche non consecutivamente, negli ultimi cinque nelle scuole statali di cui almeno uno nella classe di concorso per la quale partecipa ;

, anche non consecutivamente, nelle scuole statali di cui almeno ; 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ;

; Si aggiungono anche chi sta per conseguire o ha conseguito i 30 CFU e coloro che sono iscritti al corso di 60 CFU al’atto della presentazione della domanda e non hanno ancora concluso il percorso.

ITP

Possono partecipare i docenti ITP con il solo diploma fino al 31 dicembre del 2024. Dal 2025 occorrerà anche per gli ITP la laurea.

Sostegno

Per i posti di sostegno oltre al titolo di studio previsto per la classe di concorso specifica, occorre essere in possesso della specializzazione.

Concorso scuola 2024, come compilare la domanda

