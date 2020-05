Concorsi, le date di presentazione delle domande

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.5.2020

Le date per la presentazione della domanda

Concorso straordinario secondaria I e II grado procedura per il ruolo dalle ore 9,00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23,59 del 3 luglio 2020.

Concorso ordinario infanzia e primaria dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Concorso ordinario secondaria I e II grado dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Procedura straordinaria per l’abilitazione dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Concorso scuola, le modalità di presentazione della domanda

Diritti di segreteria: 40 euro per concorso straordinario, 15 euro per l’abilitazione, 10 euro per i concorsi ordinari infanzia e primaria e secondaria.

I candidati potranno presentare le domande di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione «Istanze On Line» in possesso delle credenziali SPID, o in alternativa, con user name e passwords.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione. I candidati, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, potranno accedere, attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Scuola > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Concorsi personale docente» alla pagina dedicata al Concorso ordinario infanzia e primaria o, in alternativa, direttamente al servizio «Istanze On Line» attraverso il percorso «Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze On Line, vai al servizio».

