Tutto sulle regole da rispettare per non essere esclusi dal concorso scuola Pnrr 2 che prenderà il via il 19 febbraio con la prima prova scritta. Ecco le indicazioni ministeriali.

Il concorso scuola Pnrr 2 prende il via nel mese di febbraio 2025 per il reclutamento degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria e della secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni e di sostegno.

Tutti i candidati del concorso scuola Pnrr 2 devono rispettare delle regole ben precise al fine di evitare di essere esclusi dalla selezione. La prova scritta del concorso scuola Pnrr 2 sarà la prima a svolgersi e superarla garantisce l’accesso alla prova orale anche se sarà molto più difficile rispetto a quanto accaduto per la selezione del 2024.

Le regole per non essere esclusi dalla prova scritta del concorso scuola sono state fornite dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Sono banditi i cellulariovviamente, ma anche i fogli di carta, inoltre sono state fornite delle indicazioni per le donne in allattamento e per chi necessita di tempi aggiuntivi e ausili.