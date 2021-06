La Tecnica della scuola, 7.6.2021.

In vista della preparazione al concorso Stem, la cui prova scritta prevede anche 5 quesiti (a risposta multipla, computer based) di lingua inglese, il candidato quale livello di competenza linguistica deve dimostrare?

Il vecchio regolamento che accompagnava il bando di concorso di luglio 2020 richiedeva che si desse prova di padroneggiare la lingua almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Un livello che era richiesto sia nella prova preselettiva che nell’esame orale, tanto nei posti comuni che in quelli di sostegno. Questo livello di competenza linguistica dovrebbe essere confermato nel prossimo concorso Stem.Inglese

Infatti nel dossier che accompagna il Dl Sostegni bis si fa riferimento al DM 327 del 9 aprile 2019 (sul concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno), il quale rende esplicito che il candidato debba mostrare la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue.

Il Dl Sostegni bis precisa che con decreto del Ministero dell’Istruzione potrebbero essere apportate ulteriori modifiche ai bandi di concorso necessarie all’espletamento delle prove.

Prova scritta

Unica prova scritta (computer-based) con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

I 50 quesiti (ognuno di 4 risposte di cui una esatta, per un tempo complessivo di 100 minuti), saranno così suddivisi:

40 sulla classe di concorso (allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201);

(allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201); 5 sull’informatica ;

; 5 sulla lingua inglese.

Valutazione della prova

Ciascuna risposta esatta vale 2 punti, zero punti valgono le risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica:

i 40 quesiti della classe di concorso saranno così suddivisi: 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

Per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze:

i 40 quesiti della prova scritta vertono 20 sulla matematica e 20 su scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

Altri chiarimenti

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Prova orale

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Ancora non è dato sapere su cosa verterà questa prova e se riuscirà a fornire indicazioni circa le competenze dei candidati, le loro capacità didattiche e progettuali, il loro sapere essere buoni insegnanti oltre che conoscitori della disciplina.

