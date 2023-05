di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 3.5.2023.

Che fine ha fatto il concorso straordinario abilitante? Lo aveva indetto la ministra Lucia Azzolina con DD n. 497 del 28 aprile 2020 e ormai se ne sono perse le tracce.

Il decreto 73/2021

L’impressione chiara è che non ci sia l’intenzione di svolgere questa procedura – ma la politica non ha finora non lo ha detto chiaramente.

Il decreto n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, è intervenuto sul concorso straordinario 2020, ed anche su quello abilitante, abrogando l’emanazione del decreto che doveva stabilire i contenuti della prova orale di abilitazione.

Poco tempo fa, il sottosegretario Frassinetti ha invece dichiarato che “va rimarcato che, in attuazione di quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa di resilienza, sono state nel frattempo ridefinite, ai sensi del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie finalizzate alle immissioni in ruolo, da bandire annualmente.

Ne discende che lo svolgimento delle prove relative alla procedura straordinaria in argomento dovrà necessariamente essere armonizzato con l’esigenza di avviare prioritariamente le procedure ordinarie, secondo le modalità e i tempi indicati dal PNRR”.

Ci vuole chiarezza

Qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dire se ritengono il concorso superato, e provvedere a restituire i soldi pagati (15 euro) a chi si è iscritto alla procedura.

Senza dover aspettare altri tre anni.

Concorso straordinario abilitante, se non vogliono farlo, lo dicano e restituiscano i soldi

