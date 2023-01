di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 31.1.2023.

Concorso straordinario bis, l’USR Sardegna ha pubblicato diverse FAQ sul percorso di formazione e valutazione docenti.

L’USR Sardegna ha pubblicato alcune FAQ riguardanti il percorso di formazione e valutazione del servizio per i docenti neo assunti da concorso straordinario bis. I quesiti a cui viene data risposta sono diversi e abbracciano molte tematiche. Si parla dell’assenza per malattia nell’ambito del computo dei 120 giorni di attività didattiche e del servizio prestato su sostegno nello stesso grado di scuola in altra scuola a partite dal mese di settembre. Sempre in merito al conteggio dei 120 giorni viene data risposta sulla validità del periodo precedente alla ‘seconda’ presa di servizio sulla stessa classe di concorso.

Inoltre, si risponde al quesito riguardante il mancato raggiungimento dei 120 giorni alla data del termine delle attività didattiche oltre al conteggio dei giorni di servizio e di attività didattica in regime di part-time.

Sempre in tema di conteggio dei 120 giorni, si parla di giorno libero settimanale e dei viaggi di istruzione. Inoltre, viene data risposta sul conseguimento dei 5 CFU tramite Università online oltre al riconoscimento dei 5 CFU mentre si sta seguendo il percorso TFA sostegno.

Infine, si risponde alle seguenti domande: Chi possiede i 24 CFU può utilizzarli per sostituire la formazione universitaria dei 5 CFU? Chi ha superato il concorso ordinario ma viene assunto dal concorso straordinario ai sensi dell’art. 59 comma 9 bis avrà riconosciuti i 5 crediti utili per l’abilitazione?

Qui sotto riportiamo le FAQ pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna sul concorso straordinario bis.